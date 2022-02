Hohenstaufen-Gymnasium in Eberbach. Foto: Hüll

Eberbach. (RNZ) Nach dem Gasgeruch im Bereich der Biologiefachräume am Freitag ist die Ursache noch nicht ermittelt worden. In Abstimmung zwischen der Stadt Eberbach, der Schulleitung und dem Regierungspräsidium Karlsruhe findet deshalb am Montag und Dienstag, 7. und 8. Februar, für alle Klassenstufen vorsorglich Fernunterricht statt. Das teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Der Fernunterricht wird nach Stundenplan über die Lernplattform Teams durchgeführt. Für die Klassenstufen 5 bis 7 wird bei Bedarf eine Notbetreuung im Vorbau des Schulgebäudes eingerichtet. Eltern werden gebeten, ihre Kinder per Mail an anne.schmehling@hsg-eberbach.de anzumelden.

Falls Kinder digitale Endgerät benötigen, können sie sich bis Sonntag, 12 Uhr, per Mail an matthias.hauck@hsg-eberbach.de wenden. Die Geräte werden voraussichtlich am Sonntagnachmittag ausgegeben.

Update: Samstag, 5. Februar 2022, 17.07 Uhr

Gasaustritt im Gymnasium - Ursache unklar (Update)

Eberbach. (pol/mün/fhs) Für 660 Schüler des Hohenstaufen-Gymnasiums war der Schultag am heutigen Freitag mit viel Aufregung verbunden - und vorzeitig zu Ende. Denn in der Schule hat es Gaslarm gegeben, das Gebäude wurde evakuiert.

Am Freitagnachmittag suchten noch Feuerwehrleute im vorderen Tafelbereich des Hohenstaufen-Gymnasium-Chemiesaals in Eberbach nach der Ursache des Gasgeruchs. 660 Schüler und Lehrer hatten am Vormittag vorsorglich das Gebäude räumen müssen. "Eine Kollegin hatte im Unterricht Gasgeruch festgestellt. Wir haben die Feuerwehr gerufen und dann vorsorglich das Schulhaus geräumt", erklärt Oberstudiendirektorin Anja Katzner auf Nachfrage.

Die alarmierten Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Eberbach sowie Angestellte der Stadtwerke hatten sofort die Gaszufuhr der Schule abgedreht, das Gebäude und insbesondere den Fachraum gelüftet und sich an die Suche nach der Ursache des Gasgeruchs gemacht.

Weil die Schule voll besetzt war, gingen insgesamt 600 Schüler und 60 Lehrkräfte in den Ausweichraum für derartige Fälle, die Hohenstaufen-Turnhalle, so Schulleiterin Katzner. Nach einer bestimmten Wartezeit wurde entschieden, den Unterricht am Freitag vorzeitig zu beenden; die Schüler konnten nach Klären der Unbedenklichkeit noch ihre Sachen aus der Schule holen und dann nach Hause gehen.

Eine Fachfirma hatte zusammen mit dem Eberbacher Stadtbauamt am Freitagnachmittag damit begonnen, die genaue Ursache des Gasaustritts dort zu suchen und abzustellen.

Eberbachs Feuerwehrkommandant Markus Lenk ist voll des Lobes über das besonnene und professionelle Vorgehen der Schule: "Als wir eintrafen, war schon fast komplett geräumt und die letzten Schüler gingen da gerade zum Sammelpunkt."

Zusammen mit 22 Leuten der Freiwilligen Feuerwehr waren laut Lenk sechs Mitarbeiter der Stadtwerke, eine Polizeistreife, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Rettungsdienst vor Ort. Nach Angaben der Polizei und von Lenk wurde niemand verletzt oder musste vorsorglich des Gases wegen behandelt werden.

Die Ursachenforschung durch die Feuerwehr sowie die Eberbacher Stadtwerke dauert an. Laut Direktorin Katzner war ausgeschlossen worden, dass es an den Kontaktverbindungen oder den Propangasflaschen im Fachraum ein Gasleck gab.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 15.34 Uhr