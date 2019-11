Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Nichts betrifft uns so sehr wie der Tod, kaum etwas ist in unserer Gesellschaft so tabuisiert wie das Sterben. Es macht Angst, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen: mit Sterbenden, aber auch mit Angehörigen; mit ihren Gefühlen und Ängsten, aber auch ganz alltagspraktisch mit ihren Bedürfnissen, die sie oft selbst nicht formulieren können. „Wenn jemand stirbt, gerät die Welt in Unordnung“, sagt Barbara Clifford vom Hospizverein Eberbach: „Es ist gut, wenn jemand da ist, der hilft.“ Die Sterbebegleiter der Hospizvereine unterstützen Menschen in dieser schwierigen Zeit. Im kommenden Jahr werden wieder Helfer für die ehrenamtliche Sterbebegleitung ausgebildet.

Zum Informationsabend am Donnerstag im evangelischen Gemeindehaus hat sich eine Handvoll Frauen eingefunden; Frauen stellen den größten Teil der ehrenamtlich Helfenden. Seit zwei Jahren ist Katja Kühni beim Kinder-Hospizdienst für den Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach im Einsatz und ist „total froh“, dass sie sich dazu entschlossen hat: „Man kriegt ganz viel zurück. Und: wir lachen sehr viel“. Schließlich sind auch Kinder, die „lebensverkürzend erkrankt“ sind in erster Linie Kinder. Der Kinder-Hospizdienst kümmert sich aber auch um Geschwister oder um Kinder, wenn ein Elternteil schwer erkrankt ist oder der Verlust der Großeltern ein Kind nachhaltig verstört.

Zwei bis drei Stunden (meist an einem festgelegten Wochentag) zum Spielen, Basteln, Eis Essen oder ins Kino gehen, ein Geschwister zum Sport bringen, weil die Mutter das nicht schafft; mit einem Kind hat Katja Kühni Krankenhaus gespielt und so geholfen, der Behandlung ein Stück Normalität zu geben. „Man wächst in die Familie rein und sieht, was grade gebraucht wird“, sagt Projektleiterin Bettina Irisch. Gemeint ist: was gut tut; Hausarbeit oder Pflegedienste sind tabu. Die Familien erhalten auch Hilfs-angebote, es gibt Treffen und Veranstaltungen mit anderen betroffenen Familien.

Nächstes Jahr hat der Kinderhospizdienst zehnjähriges Jubiläum, er ist die einzige Einrichtung für Kinder zwischen Heidelberg und Heilbronn, auch in Eberbach wird derzeit eine Familie betreut. Weite Anfahrtswege erschweren die Einsätze, und Bettina Irisch fände es sehr hilfreich, wenn sich im Nahbereich von Eberbach jemand für den Kinderhospizdienst ausbilden lassen würde. Die sorgfältige Ausbildung gliedert sich in mehrere Bausteine und kostet erst mal 150 Euro, von denen man sich 100 Euro nach drei Jahren wieder erstatten lassen kann.

„Es ist unglaublich schön, wenn man Menschen helfen kann, eine schwierige Zeit zu bewältigen“, berichtet Ursula Clifford, die die Sterbe-Begleitung für den Hospizdienst in Eberbach-Schönbrunn koordiniert. 15 Menschen werden derzeit begleitet, zu Hause, im Krankenhaus, daheim. Ein zentrales Anliegen ist es, den Menschen zu ermöglichen zu Hause zu sterben und die Angehörigen dabei zu unterstützen. Viele Hochbetagte sind alleine, für sie steht ein Hospizzimmer bereit. Herkunft, Religion oder politische Einstellung spielen keine Rolle.

Alle zwei Jahre bietet der Hospizverein Erwachsenen eine Ausbildung zur Sterbebegleitung an, der nächste Kurs beginnt 2020 . „Es macht glücklich, wenn man etwas für Andere tun kann“, sagt Ursula Clifford aus eigener Erfahrung. Untersuchungen zufolge tut man dabei noch mehr für sich: statistisch gesehen erhöhe das die Lebenserwartung um fünf Jahre.

Info: Ambulanter Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis, Mosbach, Tel. 0 62 61/938 35 83. www.kinderhospiz-nok.de, www.hospizarbeit-in-eberbach.de, Tel. 0176-990 560 60.