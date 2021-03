Eberbach. (RNZ) Drei Millionen Euro Zuschuss für das Hallenbad kann die Stadt Eberbach erwarten – der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat entschieden, den geplanten Neubau des Eberbacher Hallenbades mit dieser Summe zu unterstützen. Dies teilte erfreut am Mittwochnachmittag der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci mit. Zu dieser Zeit konnte die Pressestelle des Deutschen Bundestags die Information noch nicht bestätigen.

Castellucci hatte erst vor wenigen Tagen mit seinem Fraktionskollegen Bundestagsabgeordnetem Florian Gerster einen Vor-Ort-Termin vereinbart. Gerster ist stellvertretender Vorsitzender des Bundestags-Haushaltsausschusses und sah sich in Eberbach beim Hallenbad um, ob es die Kriterien des Förderprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" erfüllen könnte. Die Stadt hatte eine Aufnahme in dieses Programm beantragt, für dessen 600-Millionen Euro-Volumen über 1300 Anträge gestellt wurden. Das Büro des Vizeausschussvorsitzenden Gerster bekräftigte die Nachricht, Eberbach gehört zu den Kommunen, die den Einzelhöchstsatz von drei Millionen Euro zuerkannt erhielten. Neckarsteinach erhält zudem für den Ersatzneubau Vierburgenhalle 1,13 Millionen Euro.

Gerade in Zeiten, in denen Kommunen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und anderen Einnahmeausfällen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen haben, sei es wichtig, die Wirtschaft auch durch öffentliche Investitionen unterstützen und vor allem Kommunen bei ihren Sanierungsvorhaben nicht alleine zu lassen, erklärt Abgeordneter Castellucci.

"Das aus den frühen 70er-Jahren stammende Hallenbad entspricht schon lange nicht mehr den Anforderungen, die Bürger, Vereine und Schulen an ein modernes Bad richten, und die Bausubstanz ist marode. Der Sanierungsbedarf ist gewaltig. Von Energieeffizienz und heutigen Umweltstandards ganz zu schweigen", erklärt SPD-Stadtrat Jan-Peter Röderer. Aus eigenen Mitteln hätte die Stadt Eberbach ein neues Bad nicht finanzieren können, sagt Röderer. "Mit drei Millionen Euro kommen wir einem Neubau des Hallenbades und damit einer wichtigen Investition in die Zukunft Eberbachs einen großen Schritt näher."

Mit dem Programm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" fördert der Bund in diesem Jahr Kommunen mit insgesamt 600 Millionen Euro. Um möglichst viele Projekte unterstützen zu können, ist die maximale Fördersumme für Einzelvorhaben in diesem Jahr auf drei Millionen Euro begrenzt worden.

"Super!" jubelt Bürgermeister Peter Reichert, als er die Nachricht per SMS erhält und lässt am Mobiltelefonbildschirm einen Konfettischauer herabregnen.