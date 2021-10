Hirschhorn/Neckartal. (RNZ) Zu all den bereits eingetretenen Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße B37 kündigt die Verkehrsbehörde Hessen mobil jetzt auch noch groß angelegte Gehölzpflegearbeiten auch entlang dieser wichtigen Verkehrsverbindung an: "Um die Verkehrssicherheit auf hessischen Straßen zu erhöhen, beginnt in diesen Tagen das Schneiden von Sträuchern und Bäumen im Odenwald- und im Kreis Bergstraße". Gearbeitet wird dabei in der Regel unter halbseitiger Sperrung. Beim Fallen einzelner Bäume könne es überdies notwendig werden, den Verkehr kurzzeitig anzuhalten. Zu den Details einzelner, umfangreicherer Maßnahmen wird Hessen Mobil zudem gesondert informieren.

Für die Landkreise Bergstraße und Odenwald werden diese Arbeiten im Auftrag der Straßenmeisterei Bensheim, der Straßenmeisterei Beerfelden und der Straßenmeisterei Bad König durchgeführt. Alle Arbeiten wurden mit den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden abgestimmt.

Im Bereich der Straßenmeisterei Beerfelden sind umfangreichere Gehölzarbeiten entlang der B37 im Neckartal und der B460 zwischen Hüttenthal und Fürth-Weschnitz, im Zuge der L3120 zwischen Kreidacher Höhe und Wald-Michelbach, sowie an der L3105 zwischen Wald-Michelbach und Hirschhorn geplant.

Bei den Arbeiten entlang der Straßenböschung entfernt der Straßenbetriebsdienst zum einen Totholz, um die Gefahr von Unfällen durch herabfallende Äste zu vermeiden. Außerdem werden Sträucher "auf den Stock gesetzt", also bis Bodennähe verkürzt und ausgedünnt, damit sie verjüngt wieder austreiben und keine gefährlichen Hindernisse werden.

"Wir wissen um das sensible Thema in der Öffentlichkeit und gehen mit größter Sorgfalt beim Rückschnitt vor, damit tatsächlich nur das abgeschnitten wird, was nötig ist", informiert die Behörde. Und weist darauf hin, dass durch den regelmäßigen Rückschnitt die Pflanzen sowie deren Wurzeln gesund bleiben. Die Erde werde dadurch gefestigt und Erdrutsche würden vermieden.

Die Grünflächen entlang der hessischen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind um fast die Hälfte größer als die eigentlichen Fahrbahnflächen.

"Der erforderliche Aufwand für Gehölzpflegearbeiten ist so groß, dass er nicht alleine mit eigenen Ressourcen zu leisten ist", erklärt Dr. Rupert Pfeiffer, Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr bei Hessen mobil. "Aus diesem Grund werden zusätzlich Fachfirmen mit den Arbeiten beauftragt sowie Spezialgeräte gemietet." Die Firmen seien vertraglich verpflichtet, die behördlichen Grundsätze einzuhalten.

Damit die forstwirtschaftlichen Großgeräte und das Personal möglichst wirtschaftlich eingesetzt werden, erfolgen die Arbeiten in zwei Schritten: Erst wird auf einem Streckenabschnitt geschnitten oder gefällt, danach erfolgt der gebündelte Abtransport des Schnittgutes. Dieses lagert zeitweise gesichert am Straßenrand.

Aus Gründen des Artenschutzes beschränkt das Bundesnaturschutzgesetz die Zeiten der Gehölzpflegearbeiten. Die Rückschnitte müssen bis Ende Februar abgeschlossen sein. Gefällt werden Bäume ausschließlich in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde.

Um die Teams in den 46 Straßenmeistereien sowie der beauftragten Fachfirmen, die sich während der Schnittmaßnahmen im unmittelbaren Straßenraum aufhalten, nicht zu gefährden, werden Verkehrsteilnehmer gebeten, besonders aufmerksam zu fahren.