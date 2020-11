Von Rainer Hofmeyer

Hirschhorn/Neckarsteinach. Zwar nur von Montag bis Freitag, und auch nur von 7.30 bis 16.30 Uhr. Aber wenigstens in dieser Zeit gibt es im hessischen Neckartal immer noch eine eigene Polizei. Dereinst war sie in einem steinernen Haus in Hirschhorn, Neckarsteinacher Straße 74 untergebracht und eine richtige Station. Seit 1995 ist es ein Polizeiposten in ehemaligen Nebenräumen des Bahnhofes, sogar mit dem denkmalgeschützten Boden des alten Gebäudes. Drei Beamte sind dort jeweils im Einsatz. Vom Verkehrsunfall über den Ladendiebstahl bis zu allen sogenannten ersten Angriffen auch in Kriminalfällen wird dort regelrechte Polizeiarbeit geleistet. Dass es dies noch gibt, hat Hirschhorn der Hartnäckigkeit der RNZ zu verdanken.

Bis 30. November 1969 hatte Hirschhorn eine eigene Polizeistation, rund um die Uhr besetzt. Für Hirschhorn selbst und Neckarsteinach verantwortlich. Die Kriminalitätsbelastung am Neckar war höher als im angrenzenden Odenwald. Auf Streife ging es im Neckartal ab Zuständigkeit Grenze Neckargemünd bis Grenze Eberbach. Schwere Unfälle auf der Bundesstraße 37: Die Hirschhorner Beamten waren in Minutenschnelle da.

Dann wurde die hessische Schutzpolizei umorganisiert. In Wald-Michelbach wurde eine neue Polizeistation gebaut. Nach der Expertise auch des dortigen neuen Leiters Hermann Hintenlang der bessere, weil zentralere Standort. Der Polizeioberkommissar war früher Chef in Hirschhorn. Zwanzig Beamte versahen künftig im Überwald Dienst. Davon mussten neun aus Hirschhorn umziehen. Zuständig für 22 Gemeinden startete Wald-Michelbach, unterwegs mit vier Streifenwagen.

Vom Odenwald ins Neckartal dauerte es dann immer länger. Und gerade dort lag der eigentliche Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. Die Strecke ist über 20 Kilometer bis Hirschhorn, 35 Minuten bei normaler Fahrt - auf schmalen Straßen. Hätten die Hessen-Polizisten nicht so hilfsbereite badische Nachbarn im Westen und Osten, wären bei schweren Verkehrsunfällen vor allem im Neckartal oft Feuerwehr und Rotes Kreuz die einzigen Helfer vor Ort gewesen. Bis die Streife aus Wald-Michelbach angerückt war, dauerte es oft eine Stunde und mehr. Im Winter gab es sogar noch einen Zuschlag. Derweil sprangen die Polizisten aus Neckargemünd oder Eberbach ein und veranlassten alles Notwendige.

Für die Eberbacher RNZ-Redaktion war die polizeiliche Lage am hessischen Neckar stets ein Thema. Hirschhorns Bürgermeister Leander Schäfer, im Verbreitungsgebiet der "Eberbacher Nachrichten", und besorgte Leser beschwerten sich über mangelnde Polizeipräsenz, lange Anmarschzeiten und den Verlust an Sicherheitsgefühl. Doch Bürgermeister fanden bei der Polizeireform auch vorher schon kein Gehör. Nur Öffentlichkeit konnte etwas bewirken.

Immer wieder wurde in RNZ-Artikeln die missliche Situation gegängelt. Wenn wieder mal die hessische Polizei auf der Neckartalstrecke fast nach dem Abschleppwagen zum Unfall kam. Es gab sogar unmittelbare Auseinandersetzungen mit dem Chef der Wald-Michelbacher Polizei. Wenn nämlich für den Stationsleiter bei langer Wartezeit nach einem Unfall schon zu befürchten war, dass der Reporter in seinem Artikel am nächsten Tag die polizeiliche Vakanz nicht unterschlagen würde.

Der Leiter des Hirschhorner Polizeipostens, Hauptkommissar Ulrich Lauer. Foto: Hofmeyer

Steter Tropfen höhlte den Stein. Selbst eigens angesetzte Pressetermine der regionalen Polizeiführung mit der Redaktion der "Eberbacher Nachrichten", im Sinne der Überzeugung angesetzt, halfen nichts. Die Linie der RNZ blieb klar: Keine Polizei in Hirschhorn – das ist für die Öffentlichkeit nicht akzeptabel. Die Sache wurde dann politisch entschieden.

Statt der Auflösung der Station in der Neckarsteinacher Straße und des kompletten Zuzugs der Hirschhorner Beamten in die Polizeistation Wald-Michelbach, blieb ab 1970 wenigstens ein Bereitschaftsraum im Hirschhorner Rathaus, kaum mehr als 10 Quadratmeter groß. Dort wurde unter das Schild vom Standesamt der Hinweis auf die "Polizei" geschraubt. Es gab eine feste personelle Besetzung des Büros, mit einem Beamten, nannte sich Polizeibereitschaft.

Immer wieder legte die RNZ nach, auch als zwei Jahre nach der Neuorganisation erkennbar war, dass das Personal im neuen Großrevier nicht eben reicht. Im Laufe der Jahre haben sich die Verantwortlichen besonnen. Aus dem Ein-Mann-Sitz in Hirschhorn wurde ein fest ausgestatteter Polizeiposten.

In den jetzigen Räumen leitet mit Ulrich Lauer immerhin ein Hauptkommissar die kleine Dienststelle. Das ergibt zumindest eine Streifenbesatzung und einen Kontaktpunkt für die Bürger. Außerhalb der Tagesdienstzeiten muss die Polizei aus Wald-Michelbach anrücken, wenn nicht die Reviere Neckargemünd und Eberbach weiterhin Nachbarschaftshilfe leisten. Denn immerhin kann es bis zur Landesgrenze West selbst bei einer Sonderfahrt gut eine halbe Stunde dauern, bis die südhessische Streife aus dem Überwald eintrifft.

Zweifel daran, dass Hirschhorn und Neckarsteinach den Fortbestand ihrer Polizei der RNZ zu verdanken haben, kann es nicht geben. Als der Autor dieses Artikels 1973 bei einer Führung im Polizeikommissariat Heppenheim in den Organisationsplan der Polizei des Kreises Bergstraße eingewiesen wurde, bedauerte der oberste Polizeichef zutiefst und zeigte auf der Tafel auf den kleinen Kasten unten rechts: "Die Polizei in Hirschhorn hätten wir gerne aufgelöst. Aber da schreibt immer einer dagegen." Stimmt, durchaus erfolgreich. Und das ist jetzt schon 50 Jahre her.