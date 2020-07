Von Ursula Suermann

Hirschhorn/Neckarsteinach. Der Abschied fällt ihm schwer. Und coronabedingt musste Pfarrvikar Pater Linto sogar dreimal Abschied nehmen von der katholischen Kirchengemeinde im hessischen Neckartal –mit von ihm zelebrierten Gottesdiensten am 19. Juli in Neckarsteinach und am 25. und 26. Juli in Hirschhorn jeweils mit angemeldeten Kirchenbesuchern. In allen drei Gottesdiensten spürte man die herzliche Verbundenheit, die im Laufe der letzten drei Jahre entstanden ist. So wies Pfarrer Pater Joshy in seiner Predigt darauf hin, dass Pater Linto mit seiner fröhlichen und freundlichen Art den Menschen im Neckartal von Anfang an ein vertrautes Gefühl gegeben und sie glücklich gemacht habe. Für ihn selbst war er nicht nur ein guter Mitarbeiter, der seinen Dienst immer ernst genommen und mit Hingabe und Freude gearbeitet hat, sondern auch ein toller Mitbruder in der Klostergemeinschaft, ließ es wissen.

In Neckarsteinach wurde der Gottesdienst musikalisch von Hartmut Quiring an der Orgel und Frau Schlicksupp mit wunderbarem Gesang begleitet. Dankesworte wurden gewechselt und Geschenke überreicht. Zu Wort meldeten sich hier Vertreterinnen der Messdiener, des Abenteuerland-Teams und für die Gemeinde die zweite Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Anneliese Denner. Sie überreichte den ersten Teil des Geschenks der Gesamtgemeinde, einen Geldbetrag zum Kauf eines Instruments.

Allen fiel das Abschiednehmen schwer, was auch beim anschließenden Sektempfang zu spüren war. Nach dem Vorabendgottesdienst mit der Schola am letzten Samstagabend in Hirschhorn meldeten sich Andrea Döbler als erste Vorsitzende des Pfarrgemeinderates mit Teil 2 des Geschenks der Kirchengemeinde, einer Klaviatur aus Pappe, und der Frauentreff mit dem Seniorenkaffee-Team, deren Dank Hannelore Kittel vermittelte sowie Carina Franzisko für die Erstkommunionkinder.

Am Sonntagmorgen feierte man den dritten Abschiedsgottesdienst auch in Hirschhorn, musikalisch gestaltet von Mitgliedern des Jungen Chors, die auf der Orgelbühne im geforderten Abstand musizierten und Lieder sangen, zu denen die Gemeinde im Kirchenschiff wenn schon nicht mitsingen, so wenigstens klatschen durfte, was auch die Abschiedswehmut ein wenig vertrieb.

Pfarrer Pater Joshy in seiner Predigt: "Mit dem Herzen hören können, ist eine Gabe Gottes". Pater Linto habe diese Gabe verinnerlicht. Auch hier gab es nach dem Gottesdienst Dankesworte und Geschenke. So überreichte Andrea Döbler den dritten Teil des Gemeindegeschenkes, die Hirschhorner Ministranten schlossen sich mit einem T-Shirt mit ihren Namen an. Dass Pater Linto laut Pater Joshy auch gerne für das leibliche Wohl seiner Mitbrüder gesorgt habe, nahm der Familien- und Erwachsenenbildungskreis, nahmen Lektoren und Kommunionhelfer zum Anlass, ihm ein mit eigenen Lieblingsrezepten zusammengestelltes Back- und Kochbuch zu erstellen.Überreicht wurde es von Ursula Suermann, die auch ein Buch mit wehmütigem Dank von den Heddesbachern Senioren überbrachte.

Der Erwachsenenbildungskreis der Gesamtgemeinde hatte mit der sogenannten "Hirschhorner Lebenshilfe" viele lustige Wünsche und Dinge für die Zukunft von Pater Linto parat, was in einem großen Glas mit Sand, Muscheln und einer Schatzkiste gespickt mit Geld für seinen Klavier-Wunsch gipfelte.

Pfarrer i. R. Robert Oes teilte Pater Linto mit, dass auch er in Mainz-Mombach seine erste Kaplanzeit verbracht habe, und Karlheinz Happes als Erster Stadtrat von Hirschhorn überreichte mit besten Wünschen ein Buchpräsent.

Der Junge Chor unter der Leitung von Chorleiterin Christina Lechner kam nochmals zu Wort und versprach, auf Wunsch auch in Mainz einen Gottesdienst gestalten zu wollen.

Sichtlich bewegt, verabschiedete sich am Ende Pater Linto bei der Kirchengemeinde. Eine hilfsbereite, fröhliche Gemeinschaft und Offenheit wie in einer Familie werden ihm in guter Erinnerung bleiben. Er wird Kaplan in Mainz-Mombach und Mainz-Budenheim mit Wohnsitz im Karmeliterkloster in Mainz. Pater Joshy, als Prior der indischen, in Deutschland tätigen Karmeliten weiterhin für ihn zuständig, tröstete den Scheidenden mit den Worten von Robin Sharma: "Veränderungen sind am Anfang hart, in der Mitte chaotisch und am Ende wunderbar". Er durfte ihn dann stellvertretend für alle anderen herzlich umarmen. Auch hier gab es beim anschließenden Sektempfang für alle an ihrem Platz Getränke in kleinen Flaschen.