Von Oliver Berthold

Hirschhorn. Die Coronakrise wird uns noch eine ganze Zeit beschäftigen, sodass hier sehr viel Kapazität gebunden sein wird. Wir haben nunmehr erreicht, dass es ein Impfangebot in Hirschhorn geben wird, sobald das Impfzentrum in Bensheim öffnet. Die Koordination wird über die Stadt laufen und ist somit eines der zentralen Themen im Frühjahr.

Die Umstrukturierung der Verwaltung wird fortgeführt. Trotz Neubesetzungen und Stelleneinsparungen wollen wir die Servicequalität für die Bürger erhöhen. Hierzu werden im Jahr 2021 weitere Prozesse digitalisiert, damit der Bürger in Zukunft mehr Behördengänge von zu Hause aus erledigen kann. Die Umstellung der hauseigenen IT erfolgte schon im Dezember. Im ersten Halbjahr wird auch eine neue Internetseite online gehen, die die Voraussetzungen hierfür schafft und dem Bürger einen sicheren Zugang zu den Dienstleistungen bietet, die in den nächsten Jahren kommen werden.

Weiterhin arbeiten wir an der Sanierung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Da in diesen Bereichen in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig investiert wurde, gilt es den Investitionsstau zu beseitigen. Das Wasser wird, wegen des Klimawandels, in allen Kommunen immer knapper. Wir haben es bislang geschafft, den Bürgern, auch in heißen Sommern, immer ausreichend Wasser in guter Qualität zur Verfügung zu stellen. Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Dafür wird es im laufenden Jahr weitere Arbeiten an den Hochbehältern und deren Filteranlagen geben. Das Ziel ist, dass wir weiterhin ohne Chlorung auskommen und allzeit die Wasserversorgung in vollem Umfang gewährleisten können.

Oliver Berthold. Foto: Marcus Deschner

Die Brücke am Michelberg wird ein großes Thema sein, das wir in diesem Jahr beginnen. Das Bauwerk wurde seit seiner Errichtung nie grundlegend saniert und ist in die Jahre gekommen. Wir werden die Sanierung parallel zu den Arbeiten an den Bahnbrücken in der Langenthaler und der Hainbrunner Straße durchführen. Dies hat den großen Vorteil, dass die Strecke sowieso gesperrt ist und wir uns damit die immensen Kosten für den Schienenersatzverkehr sparen.

Die Erweiterung des Kindergartens in der Klingenstraße soll bis zum neuen Kindergartenjahr im Spätsommer abgeschlossen sein. Danach wollen wir eine zusätzliche Kindergartengruppe in Langenthal schaffen, damit die Gesamtkapazität steigt. Das Ziel ist hier, den Eltern ausreichend Plätze zur Verfügung zu stellen, ohne sie auf eine lange Warteliste setzen zu müssen. Hiervon werden auch unsere Vertragspartner Heddesbach und Eberbach profitieren, da wir auch aus diesen Kommunen Kinder betreuen.

Persönlich liegt mir auch die Wiederbelebung der Gastronomie am Herzen. Derzeit befindet sich das Schloss noch in der Bauphase aber wir setzen uns dafür ein, dass noch in diesem Jahr ein neuer Pächter gefunden wird, sodass das Schloss wieder eröffnet werden kann. Außerdem gibt es derzeit zwei Leerstände in der Altstadt, bei denen wir ebenfalls bei der Wiederbelebung unterstützen. Das dies in Zeiten von Corona nicht ganz einfach werden wird ist uns bewusst.

Bürgermeister antworten: Was erwartet die Kommunen in unserer Region im Jahr 2021? Wo wird es schwierig, wo zeichnen sich erfreuliche Entwicklungen ab, werden Projekte vollendet bzw. neu begonnen? Und wie wird sich die Pandemie auf den Ort auswirken? Im zweiten Teil unserer Reihe antwortet Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold.