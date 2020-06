Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Um halb sechs verlässt der letzte Kunde den Friseursalon, maskiert selbstverständlich. Die drei Frauen drinnen lassen in diesem Moment die Masken fallen. Erleichterung macht sich breit. Haareschneiden und Frisieren ist beschwerlich unter Corona-Schutzbestimmungen. Und zuhause warten schon Familien und kleine Kinder. Trotzdem könnte die Stimmung im Salon von Mandy Bihn nicht besser sein. Der Laden läuft wieder, und wie die junge Friseurmeisterin, die sich vor acht Jahren in der Hauptstraße selbstständig gemacht hat, sich und ihr ebenso junges Team durch diese beispiellose Krise navigiert, ist eines dieser Beispiele, die zum Mutmachen unbedingt erzählt gehören.

2012 kam Mandy Bihn nach Hirschhorn und gründete ihren eigenen Friseursalon. Da war sie 23 und wusste offenbar schon sehr genau, was sie wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie, zwischen Ketsch und Heidelberg pendelnd, schon zwei fremde Salons geleitet. Von Anfang an dabei war bei ihr als Vollzeit-Mitarbeiterin Ronja Rollny, später kam als Teilzeitkraft Lisa Kastner dazu, Mutter einer inzwischen achtjährigen Tochter und eines vierjährigen Sohns. Die drei Frauen, heute alle Anfang dreißig, wirken auf Außenstehende wie eine Art Familienbetrieb: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, es ist ein Geben und Nehmen", beschreibt die Chefin zurückhaltend den bei aller Professionalität sehr herzlichen Umgang und ein Miteinander, in dem offenbar jede für jede einsteht.

Dieses Team verantwortungsvoll durch die Krise zu bringen, war für Mandy Bihn eine Selbstverständlichkeit. Keine sollte auf der Strecke bleiben, auch wenn sie beide gleich zu Beginn in Kurzarbeit schicken musste. Dass Frauen im Friseurhandwerk zwar als "Helden des Alltags" gefeiert, damit aber alles andere als reich werden, ist bekannt. "Viele verdienen nur den Mindestlohn", weiß Mandy Bihn. Nicht so in ihrem Salon. Und das Kurzarbeitergeld hat Bihn für ihre zwei Friseurinnen auf 80 Prozent aufgestockt: "Die müssen ja auch leben!"

Auch die Geschäftsfrau ist inzwischen junge Mutter einer anderthalbjährigen Tochter. Sie erzählt, dass sie damals bis zwei Wochen vor der Niederkunft im Salon ihre Frau stand – "es war ein heißer Sommer!" – und schon acht Wochen danach wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrte. Und in dieser Zeit habe sie sich bedingungslos auf ihr Team verlassen können: "Die haben sich krumm und bucklig gearbeitet", sagt Bihn. Und man spürt, dass allein das die drei fest zusammengeschweißt hat.

Wie sie es schafft, Familie und Geschäft unter jetzt noch erschwerten Voraussetzungen unter einen Hut zu bringen? Das, lächelt Bihn, habe sie ihrem Partner und der Familie im Hintergrund zu verdanken. Dem Partner, der auch in Elternzeit gegangen ist und der jetzt ebenfalls Kurzarbeitergeld bezieht. Auch Mandy Bihn selbst arbeitet jetzt nur vier Tage die Woche Vollzeit. "Das Essen macht die Oma". Wenn die Friseurin abends zuhause in Ober-Schönmattenwag ankommt, muss sie aufs Füße Hochlegen aber noch etwas warten, "ein paar Kleinigkeiten sind dann schon noch zu tun", zeigt Bihn wieder ihr Lächeln. Kleinigkeiten? Ja, Wäschewaschen und so.

Die 31-Jährige gehört zu den Frauen, die ihren eigenen Anteil am Erfolg gern herunterspielen. Gelobt zu werden, damit könne sie sowieso nicht umgehen. Ihre Tatkraft und dass ihr eigener Kompass auf allen Ebenen – menschlich, beruflich und als Geschäftsfrau – extrem gut zu funktionieren scheint, ist für Mandy Bihn kein Gesprächsthema. Stattdessen schüttelt sie im Gespräch für alles, was bei ihr gut klappt, sofort jemanden oder irgendwas aus dem Ärmel, dem sie das zu verdanken hat: Die gute Steuerberaterin; die schon nach zwei Tagen eingegangenen 10.000 Euro Soforthilfe, die sie und ihren Salon über den Lockdown hinweggerettet haben; die treuen Stammkunden, die sie mit dem Kauf von Gutscheinen unterstützen wollten; die jetzt noch vermehrten Neukunden, die zu ihr in den Salon kommen; und der Vermieter, der ihr Entgegenkommen angeboten hat.

Wobei Bihn Hilfe, die sie nicht wirklich benötigt, sowieso nicht in Anspruch nimmt. Sie habe in den Jahren vor Corona gut gewirtschaftet, sagt die Geschäftsfrau. Und auch das klingt bei ihr fast so, als habe sich da eine abstrakte Kraft im Hintergrund wohltätig auf sie ausgewirkt. Ihren Kunden für den zusätzlichen Hygieneaufwand im Salon jetzt einen Euro mehr in Rechnung zu stellen, damit sei dieser Mehraufwand exakt gedeckt. Dagegen hält Bihn "manche Erhöhungen für Friseurleistungen jetzt für übertrieben. Wir sparen ja jetzt an anderer Stelle Geld ein – zum Beispiel gibt’s keine Getränke".

Einen zweiten Lockdown, soviel steht für sie fest, würde sie allerdings nicht verkraften, das ginge ans Eingemachte. Die verordneten Schutzmaßnahmen genauestens zu befolgen, das Mundschutztragen, das ständige Saubermachen und Desinfizieren im Salon, nimmt sie schon aus diesem Grund sehr ernst: "Regeln müssen eingehalten werden!". Wenn diese Krise ihr den Blick freigemacht hat auf das, was wirklich wichtig ist, dann weiß Mandy Bihn jetzt, "dass ohne Gesundheit alles nichts ist". Die dramatischen Coronafolgen in anderen Ländern haben ihr klar gemacht, "wie hilflos wir diesem Virus gegenüber sind". Dass sie selbst sich sicher fühlen kann – "in diesem Land und in meinem Zuhause": darüber schätzt sie sich glücklich. Und wünscht sich, hier bleiben zu können "bis zur Rente".