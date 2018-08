Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Die dunklen Wolken, die sich am Freitagmorgen am Himmel über Hirschhorn zusammenballen, sind für Andreas Körber mehr Verheißung denn Drohung. Seinen eigentlich mitten im Grünen gelegenen Wohnmobil-Stellplatz "Beim Ätsche", den er als Idylle direkt am Neckar bewirbt, hat die Hitze der letzten Wochen in eine Öde verwandelt.

Das Gelände neben dem Fußballplatz sieht aus, als hätte es die Räude: Der Rasen ist weitgehend verbrannt, der Erdboden entweder steinhart oder er staubt. Ein kräftiger Regenguss wäre mithin das Beste, was ihm jetzt passieren könnte.

Obwohl sich Körber beim Blick aus der großen Fensterfront seines Lokals natürlich fragt, ob das noch irgendwas ändern würde in dieser Saison: "Ich hab’ noch keine Erfahrung mit dieser extremen Verbranntheit und keine Ahnung, ob sich das wieder gibt", sagt er - und seine Miene sagt: Das wird nix mehr! Zumindest nicht mehr so grün, wie er das seinen Gästen gern bieten würde.

Andreas Körber. Foto: Biener-Drews

Der Platz am Neckar reicht für 25 Wohnmobile, zwölf Stellbuchten sind im Augenblick belegt. Ein Ehepaar aus Kassel macht sich gerade abreisefertig. "So schlimm ist das hier doch gar nicht", findet die Frau und deutet auf die Odenwaldhänge im Westen, hinter denen die Sonne abends doch relativ bald verschwinde. Und da, wo das Paar mit seinem rollenden Heim im Land schon herumgekommen ist, habe die Hitze meist sehr viel deutlichere Spuren hinterlassen.

Tatsächlich stellt auch Andreas Körber fest, dass diejenigen, die bei ihm angelandet sind, sich überhaupt nicht beeindrucken ließen von den außergewöhnlichen Temperaturen. Obwohl man nach diesen langen Wochen mit weit über dreißig Grad "hier sitzt wie auf dem Backblech".

Unverdrossen seien die Wohnmobilisten in Hirschhorn aufs Rad gestiegen oder hätten den Neckarsteig erklommen - die Attraktivität dieses Qualitätswanderwegs auch bei den Wohnmobilisten setzt "Ätsche" immer wieder in Erstaunen.

Anstatt sich abends noch zu einem Durstlöscher ins Freie vors Lokal zu setzen, hätten die Gäste sich auf der Suche nach Kühlung aber lieber im Lokal aufgehalten. Allerdings, und das ist wirklich neu in dieser Sommerzeit, ist die Belegungszahl im Juli und August auch auf unter 50 Prozent abgestürzt. Dass nur zehn bis zwölf Plätze besetzt waren, war laut Körber die Regel.

"Wir hoffen jetzt auf einen starken September und Oktober", gibt sich Körber entspannt angesichts vieler Reservierungen, die für diese Zeit schon bei ihm eingegangen sind. Auch lässt sich das Loch, das die Hitze in seine Sommerbilanz gebrannt hat, durch den "sensationellen" Saisonstart im April und Mai und den "guten" Juni einigermaßen stopfen. Körber: "Wir hatten ja fast seit Karfreitag Sommer".

Und da sei der Platz des Öfteren zu klein gewesen für all die Anfragen. Sein Antrag auf Erweiterung der Stellplätze auf dreißig läuft, die Antwort der Stadt steht noch aus.

Der wochenlangen Trockenheit etwas entgegenzusetzen hat Ätsche auf seinem Gelände nicht. Denn die Bewässerung mit Neckarwasser, die den Fußballplatz nebenan beneidenswert frisch und grün gehalten hat, ist ihm nicht gestattet. Ihm bleibt also nur die Hoffnung, "dass man sich an solche Sommer nicht gewöhnen muss". Dabei ist er tief drinnen davon überzeugt, dass "das in Zukunft wohl noch schlimmer - und nicht nur für uns ein Problem wird."