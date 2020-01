Hirschhorn/Heppenheim. (fhs) "Uns hat schlicht die Wassermenge gefehlt!" berichtet Bürgermeister Oliver Berthold nach den Reparaturarbeiten an Hirschhorns Hauptwasserleitung in der Langenthaler Straße am Mittwoch.

Die Gussleitung stammt wohl aus den 60-er/70er-Jahren. Sie war laut Berthold deshalb gebrochen, weil sie ohne Kies und Sandbett in reinem Fels gelagert und mit Felsbrocken abgedeckt worden und im Laufe der Zeit dadurch geborsten war. Gusseiserne Wasserleitungen in Heidelberg (Bertholds früherem Einsatzbereich) sind über 100 Jahre alt und über diesen langen Zeitraum nicht zu Schaden gekommen. Aber beim Verlegen der Hirschhorner Hauptwasserleitung hatte man seinerzeit nicht beachtet, wie man das Rohr hätte besser im Untergrund lagern und vor Beeinträchtigungen schützen können.

Am Mittwochmorgen war der Rohrbruch festgestellt worden. Die herbeigerufene Firma Wäsch (Hirschhorns Bauhof hat keinen eigenen Bagger) kümmerte sich im Lauf des Mittwochs ums Beheben des Rohrbruchs.

In dessen Folge war aus der notwendigen Verbindungsleitung der zwei Hirschhorner Wasserhochbehälter Schlössel und Schloss letzterer Behälter so weit leer gelaufen, dass der Druck nicht mehr ausreichte, höher gelegene Wasseranschlüsse in der Stadt mit Trinkwasser zu versorgen. Berthold: "Teilweise kamen nur noch Tropfen." Niedriger gelegene Anschlussnehmer hatten hingegen Glück - für sie reichte der Druck aus, so dass sie noch Wasser erhielten.

Dennoch forderten die Stadtverwaltung und die Kreisverwaltung in Heppenheim alle Bürger auf, Wasser zu sparen, nicht zu duschen oder Waschmaschinen laufen zu lassen. Dieser Aufruf wurde via Internet, (Privat-)Rundfunk, die Warn-Apps Kat-Warn und Nina und Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr verbreitet.

Berthold: "Man hat gesehen, dass das hilft. Der Behälter lief wieder langsam voll." Zuvor waren noch während der Arbeiten am Rohr 100 000 Liter pro Stunde davon geflossen, zeitweise stand die Langenthalter Straße entsprechend unter Wasser. Während der Arbeiten ist sie halbseitig gesperrt worden.

Ein spezieller (Trinkwasser-)Tanklaster sollte gestern Nachmittag den zweiten Hochbehälter wieder füllen, so dass der Druck in den Leitungen wieder ansteigt. Bürgermeister Berthold ging am Mittwochnachmittag davon aus, dass der Schaden am Donnerstag behoben sein wird und wieder überall Trinkwasser zur Verfügung steht.

Am Mittwoch hatte er sich selbst im höher gelegenen Seniorenheim erkundigt, wie es um die Versorgung steht und erfahren, dass dort das Wasser wieder vorhanden sei.

Berthold weist darauf hin, dass das Trinkwasser nicht verunreinigt ist und auch nicht abgekocht werden muss. Eventuell sei zum Abschluss der Arbeiten ein Spülen des Leitungsnetzes sowie ein Chloren erforderlich.

Über die genaue Schadenshöhe und Kosten konnte Berthold am Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen, verwiest aber darauf, dass es sich letztlich um einen Rohrbruch handelte.

Update: Mittwoch, 8. Januar 2020, 16.31 Uhr

Hirschhorn. (rnz/mare) Die Wasserversorgung in Hirschhorn ist aktuell eingeschränkt. Das geht aus einer Meldung der Warn-App Nina hervor.

Demnach habe es am Mittwochmorgen einen Bruch der Hauptleitung gegeben, wodurch die Wasserversorgung nur wenig bis gar nicht gewährleistet ist. Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs würden aktuell daran arbeiten, den Schaden zu beheben. Die Einwohner werden aufgefordert, sparsam mit Trinkwasser umzugehen und den Verbrauch zu beschränken.

Es könne sein, endet die Meldung, dass die Einschränkungen noch bis zum Donnerstag andauern.