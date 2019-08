Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. Silbern schimmernde Glitzerpracht zieht das Auge der Besucherin magisch auf sich, als sie das Wohnzimmer von Sara Schmitt und Manuela Schmitt-Loser in deren Hirschhorner Altstadthaus betritt. In feurigem Rot, Brokat-besetztem Gold-Grün oder Kupfer mit Blau leuchten ihr extravagante Kostüme von im ganzen Haus verteilten Schneiderpuppen entgegen.

Seit 2012 leben die beiden Frauen in Hirschhorn. Sara verdient ihren Lebensunterhalt als Versicherungsangestellte, Manuela den ihren als Arzthelferin. In ihrer Freizeit aber frönen sie einem eher außergewöhnlichen Hobby: dem venezianischen Karneval mit seinen prachtvollen Kostümen. Sara war Ende der achtziger Jahre erstmals beim Karneval in Venedig zu Gast. Manuela entdeckte ihn ebenfalls in den Achtzigern bei einer Venedig-Reise - damals allerdings nur auf Fotos.

2014 lasen sie in einer Zeitschrift vom alljährlich am Sonntag vor dem Faschingswochenende stattfindenden venezianischen Karnevalstreiben in Schwäbisch Hall, der "Hallia Venezia". "Da fahren wir hin", beschlossen die beiden, "zum Schauen und Fotografieren". Total fasziniert von dem, was sie dort vorgefunden hatten, kehrten sie nach Hirschhorn zurück. "Nächstes Jahr sind wir da dabei", habe Sara zu ihr gesagt, erinnert sich Manuela. "Du kannst doch nähen!" Etwas Derartiges hatte Manuela zwar noch nie gefertigt, "aber ich nahm es in Angriff".

Silbern schimmernde Glitzerpracht hat Manuela Schmitt-Loser (l.) für sich und Partnerin Sara Schmitt mit diesem venezianischen Kostüm geschaffen. Foto: bnc

Schnittmuster fanden sich im Internet, im Juni 2014 wurde der Stoff gekauft für den ersten großen Auftritt. Inzwischen benötigt Manuela keine Vorlagen mehr: "Jedes Kleid ist mein eigenes Design", erklärt sie. Inspirieren lässt sie sich dabei von Fotos, Plakaten oder Zeitschriften. Verarbeitet werden Samt, Seide, Taft und Brokat, teils selbst gefertigte Borten und Bordüren, Spitzen, Perlen… "Alles was glänzt und glitzert" findet seinen Platz auf den edlen Kostümen, die Manuela - fein aufeinander abgestimmt - für sich und Partnerin Sara näht. Und natürlich dürfen auch die passenden Hüte und Handköfferchen nicht fehlen. Die typischen Masken bringen die beiden sich als Rohlinge direkt aus Venedig mit. Dekoriert werden sie passend zum jeweiligen Kostüm. Auch Handschuhe und Hauben zum Verdecken der Haare gehören zum perfekten Outfit, denn "beim klassischen venezianischen Kostüm sieht man keine Haut". Und, erläutert Sara, "zu jedem Kostümpaar gehört ein Satz Visitenkarten". Die seien erforderlich für den Austausch beispielsweise mit den unzähligen Fotografen, die die einschlägigen Events auf der Suche nach den schönsten "lebenden Kunstwerken" durchforsten. "Die Maskenträger reden ja nicht", ist zu erfahren. Die Umzüge verliefen schweigend, in den typischen langsamen Bewegungen und begleitet von Barockmusik, berichten die beiden.

Rund 250 bis 300 Stunden verbringt Manuela Schmitt-Loser für ein Kostümpaar in ihrem mit Nähmaschine und einem Regal voller Stoffe und Zubehör ausgestatteten Nähzimmer. "Vieles ist Handarbeit", erläutert sie. Zum Beispiel aufwendig plissierte Kragen: "Die kann man nicht auf der Maschine nähen." Und was wäre das opulenteste Kleid ohne Korsett und den entsprechenden Unterbau aus Stoff und Stahl? Wie etwa der sogenannte "Cul de Paris" zur Betonung des Hinterteils. Oder der kegelförmige Reifrock der Renaissance-Mode oder die beiden "Poschen", die in Rokoko oder Barock die Hüften der Damen zierten und ihren Trägerinnen als Stauraum für mitgeführten Kleinkram dienten.

Der aufwendig plissierte Kragen kann nur in Handarbeit gefertigt werden. Foto: bnc

Ausgeführt werden die Produkte edler Handwerkskunst dann bei den unterschiedlichsten Venezianischen Karnevals-Veranstaltungen. Dreimal waren Manuela und Sara inzwischen beim Karneval in Venedig dabei, wo die Besucher sich neben den täglichen Umzügen an den Abenden bei Bällen, in der Oper oder im Theater vergnügen. Schwäbisch Hall, Remiremont bei Nancy oder Saverne im Elsass sind weitere Anziehungspunkte für die beiden Hirschhornerinnen. In Frankreich erfreue sich der venezianische Karneval großer Beliebtheit, berichtet Sara. "Dort ist das ganze Jahr über jedes Wochenende irgendwo venezianischer Karneval." Alle zwei Jahre finde in Ludwigsburg die "Venezianische Messe" statt, erzählt Manuela. "Das ist ein Megaevent, da treffen sich alle Maskenträger Europas. Da kommen mehrere tausend Menschen zusammen."

Und an welcher Veranstaltung werden die beiden "Venezianerinnen" aus Hirschhorn als nächstes teilnehmen? "Venedig, im Frühjahr", sagt Manuela mit schwärmerischem Lächeln. Dafür müssen nun natürlich neue Kostüme genäht werden. Das Design dafür hat sie bereits im Kopf.

Info: Samstag, 21. September, 19 Uhr, entführen Sara Schmitt und Manuela Schmitt-Loser auf Einladung des Katholischen Erwachsenenbildungskreises im Kapitelsaal des Karmelitenklosters in die Welt des venezianischen Karnevals.