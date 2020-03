Zum 1. April tritt in Hirschhorn die Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte in Kraft, wozu auch Nebenräume der Jahnhalle zählen. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Einmütig beschloss die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung die Einführung einer Obdachlosenunterkunftssatzung zum 1. April. Laut Verwaltung werden die Gemeinden in wachsendem Maß mit dem Thema Obdachlosigkeit und der Unterbringung der betroffenen Personen konfrontiert. Verpflichtet zur Unterbringung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sei die örtliche Ordnungsbehörde.

So habe auch die Stadt Hirschhorn dafür zu sorgen, dass Wohnungslose zumindest vorübergehend und notdürftig untergebracht werden. "Ein menschenwürdiger Aufenthalt mit entsprechender Lebens- und Haushaltsführung sollte gewährleistet sein", heißt es in der Beschlussvorlage. Zudem müsse für ausreichende sanitäre Verhältnisse und die Beheizbarkeit des Objekts Sorge getragen werden.

Aktueller Anlass: Seit einiger Zeit ist ein Mann in einem Nebenraum der Jahnhalle einquartiert. Probleme bereite dabei insbesondere die Abrechnung der Nebenkosten. Derzeit erfolge diese anteilig der für die Unterkunft zur Verfügung stehenden Quadratmeterzahl im Verhältnis zu den Gesamtkosten der Sporthalle. Diese Berechnung sei jedoch sehr ungenau und zeitaufwendig. Um dies zukünftig zu umgehen, soll mit Einführung der neuen Satzung eine Benutzungsgebühr von 150 Euro je Monat erhoben werden. Dies sei lediglich kostendeckend. Gebührenschuldner ist der jeweilige Nutzer. Da dieser Personenkreis im Regelfall jedoch finanziell nicht allzu gut gesattelt ist, übernimmt dies meistens ein anderer Kostenträger. Im konkreten Fall das Jobcenter.

Bürgermeister Oliver Berthold hatte bereits bei den Beratungen zu diesem Thema im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss darauf hingewiesen, dass man mit der künftigen Satzung auch eine Handhabe erhalte, um gegen Personen vorgehen zu können, "die sich nicht korrekt verhalten". Bisher habe man diese Möglichkeit nicht gehabt. So ging der Beschluss nun ohne Diskussion über die Bühne.

Mit der Gestaltung der Stimmzettel für die im kommenden Jahr anstehende Kommunalwahl befasste sich das Stadtparlament ebenfalls. Denn nach den Vorgaben des Kommunalwahlgesetzes bestünde die Möglichkeit, auf dem Stimmzettel neben dem Namen des Bewerbers zusätzlich die Angabe des Berufes oder Standes, des Geburtsjahres, des Geburtsnamens, einen etwaigen Ordens- oder Künstlername sowie den Gemeindeteil der Hauptwohnung aufzunehmen.

Freilich wäre es auch möglich, nur eines oder mehrere der vorgenannten Merkmale aufzunehmen. Bei den Kommunalwahlen in den Jahren 2006, 2011 und 2016 hat die Stadtverordnetenversammlung davon jedoch keinen Gebrauch gemacht. Und will dies auch kommendes Jahr nicht tun, wie das einstimmige Abstimmungsergebnis zeigt.

Erneut befasste sich das Gremium mit dem Bebauungsplan Wälzgärten. Mit dessen Aufstellung soll Baurecht für ein bereits erlaubtes Wohngebäude langfristig geschaffen werden. Zusätzlich zu diesem Gebäude soll Baurecht für ein weiteres Wohngebäude ermöglicht werden, um die Erschließung optimal zu nutzen, so die Aussage der Verwaltung. Das Gebiet liegt in Ersheim an der Grenze zu Baden-Württemberg. Es ging nun um die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verkleinerung des Geltungsbereichs, der aktuell noch rund 670 Quadratmeter beträgt sowie den Beschluss zur öffentlichen Auslegung.