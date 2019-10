Hirschhorn. Konzertharfe und Querflöte eröffnen am Samstag, 26. Oktober, um 19 Uhr die Karmelabende im Kapitelsaal des Karmeliterklosters zu Hirschhorn. Es spielt das Duo "L’Arlesienne".

Die zwei Künstlerinnen Jelena Engelhardt (Konzertharfe) und Aleksandra Pechytiak (Querflöte) haben sich im November 2016 zusammengefunden. Sie sind Stipendiatinnen des Vereins LMV (Live Musik Now), einer Organisation, die der Geiger Yehudi Menuhin 1977 ins Leben rief, und gewannen 2018 den ersten Preis beim internationalen Wettbewerb Svirél. Als Duo begeistern die Musikerinnen in Konzertsälen in Mannheim, Heidelberg, Speyer und Umgebung.

Jelena Engelhardt studierte in Rom und Udine, ihren Master schloss sie mit Bestnote ab. Bereits als junge Harfenistin feierte sie große Erfolge in Mannheim, Heilbronn, Heidelberg und Ludwigshafen, wo sie immer wieder an großen Konzerthäusern und mit renommierten Orchestern spielt. Seit 2017 ist sie Dozentin für Harfe an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu.

Aleksandra Pechytiak nahm bereits früh mit großem Erfolg an nationalen und später auch internationalen Wettbewerben teil. Sie war Solistin bei den Breslauer Philharmonikern und Soloflötistin in der Orchesterakademie der Königlichen Flämischen Philharmonie. Nach ihrem Masterstudiengang wurde sie 2019 zu einem postgradualen Studium bei Prof. Paolo Taballione am renommierten Mozarteum in Salzburg zugelassen. Ab Dezember wird Aleksandra Pechytiak als erste Flötistin bei der Philharmonie Salzburg zu hören sein.

Am ersten Karmelabend 2019 erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm von der Klassik bis zur Moderne. Werke u.a. des tschechischen Komponisten Jean-Baptiste Krumpholz, der vor allem für die Harfe komponierte. Von Gaetano Donizetti, einem der wichtigsten Komponisten des Belcanto. Von Camille Saint Saens, der vor allem durch seinen "Karneval der Tiere" und die Oper "Samson et Dalila" bekannt wurde. Marcel Tournier erhielt einst für seine Kompositionen renommierte Preise. Alle wichtigen Harfenisten Frankreichs seiner Zeit wurden von ihm ausgebildet. Mit seinen Kompositionen erweiterte er maßgeblich die musikalischen Möglichkeiten der Harfe. Die Moderne wird durch die Kompositionen von Nino Rota dargestellt. Der italienische Komponist († 1979) ist vor allem für seine mehr als 150 Filmmusiken bekannt. Für die Musik für "Der Pate - Teil II" wurde er 1975 mit dem Oscar ausgezeichnet.

Info: Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht.