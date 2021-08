Hirschhorn. (MD) "Normalerweise kommen in Ersheim immer acht bis zehn Leute", wunderte sich Bürgermeister Oliver Berthold. Den hochsommerlichen Temperaturen am Freitagmittag war es wohl geschuldet, dass diesmal beim Stadtteilrundgang nur zwei Bürger dabei waren, die ihre Anliegen vorbrachten.

Kaputte Straßen und Angst vor zusätzlichen Anliegerkosten fürchtete eine Bürgerin. Denn immer wieder passierten große Lastwagen beispielsweise die Heinrich-Weis-Straße und scherten sich auch nicht um vorgeschriebene Geschwindigkeiten. Die Straßen seien schon so ausgelegt, dass sie auch von Baustellenfahrzeugen benutzt werden könnten, ohne Schaden zu nehmen, beruhigte Berthold. Schließlich müssten dort ja auch wöchentlich Müllfahrzeuge verkehren. Gleichwohl wolle man eventuell sogar noch dieses Jahr ein Straßensanierungskonzept in Angriff nehmen. Dann wüssten die Bürger schon lange im Voraus, welche Straßenerhaltungsbeiträge unter Umständen auf sie zukommen könnten. Ob diese dann auch erhoben würden, müsse "die Politik" entscheiden.

Thema bei dem Treff gegenüber der Schule war freilich auch die Rettungsauffahrt an der Strombrücke West. Die soll bekanntermaßen im Zuge der Wehrbrückensanierung ab November als Provisorium für Ersheimer und Zulieferer dienen. Die Bürgerin befürchtete allerdings, dass sich das auch Ortsfremde zu Nutzen machen, was eine enorme Belastung für die Anwohner vor allem der Brentanostraße darstelle. Was man eben leider nicht ausschließen könne, so Berthold. Ein Bürger regte an, die derzeitige Sperrung dort für Fußgänger jetzt schon aufzuheben, was auch gemacht werden soll.

Angesprochen wurden auch die Windräder bei Grein. "Bekommt die Stadt Hirschhorn dafür was?", wollte die Frau wissen. "Nein, aber Neckarsteinach verdient gut daran", war die Antwort des Bürgermeisters. Immerhin seien Belastungen des Hirschhorner Trinkwassers durch den Bau der Rotoren ausgeblieben, was regelmäßige Messungen belegt hätten.

Moniert wurde auch die Verunreinigung des Spielplatzes durch Gänse. Eine Reduzierung der Population durch Abschuss sei im befriedeten Innenbereich allerdings schwierig, gab Oliver Berthold zu bedenken.