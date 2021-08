Hirschhorn. (MD) Die Sanierung der Hirschhorner Wehrbrücke und die damit einhergehenden Vorbereitungsmaßnahmen werfen ihre Schatten voraus. Im November soll das Großprojekt starten.

Lange wurde im Vorfeld mit den Behörden über eine Notabfahrt gerungen, damit Anlieger und Zulieferer während der insgesamt fünf Vollsperrungen, die allesamt je sechs Wochen dauern sollen, nicht den langen Umweg über Moosbrunn von und nach Ersheim in Kauf nehmen müssen.

Schließlich wurde dem von Bürgermeister und Stadtverordneten ins Spiel gebrachten Vorschlag, den Verkehr über die Rettungszufahrt, Krautlache und Brentanostraße umzuleiten, zugestimmt.

"Ja, der Umbau ist fertig", bestätigt Pressesprecherin Dunja Fioriti von Hessen Mobil auf Nachfrage. Gut zwei Wochen benötigte man für die Aktion, die mit 85.000 Euro Kosten plus Kosten für die Ampelanlage zu Buche schlägt.

Während der gesamten Baumaßnahme an der Wehrbrücke wird die Geschwindigkeit im Hirschhorner Tunnel von 70 auf 50 km/h reduziert bleiben. In den Zeiträumen, in denen man mit dem Auto einspurig die Wehrbrücke passieren kann, bleibe die Rettungszufahrt – so wie derzeit – für den Verkehr geschlossen. Eine Schranke verbietet momentan die Abfahrt.

Die Verkehrsführung im Zuge der Vollsperrung der Schleusenbrücke erfolge mit dreiphasiger Ampelregelung, so dass in beide Fahrtrichtungen auf die Bundesstraße 37 aufgefahren werden könne, erläutert Fioriti, ebenso von der Bundesstraße aus Richtung Heidelberg und aus Richtung Eberbach in Richtung Krautlache.

Grundsätzlich sei diese Abfahrt nur für die Anlieger in Ersheim sowie den "kleinen" Lieferverkehr gedacht, betont auch Bürgermeister Oliver Berthold. Für Lastwagen ist die Tonnage auf 7,5 Tonnen Gesamtgewicht beschränkt.

Berthold weist darauf hin, dass große Lkw, die verbotswidrig einfahren, keine Wendemöglichkeit haben und dann den Weg von der Schule bis zur Wehrbrücke West im Rückwärtsgang zurücklegen müssten. Das allein sei schon gefährlich, die Auffahrt auf die Bundesstraße erst recht. Um das zu verhindern wurde dieser Tage bei einem Ortstermin vereinbart, dass an der Notzufahrt ein Höhenbegrenzer montiert wird.