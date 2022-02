Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Verkehrssicherungsmaßnahmen führte ForstBW vorige Woche an Bäumen oberhalb des Krautlachenwegs durch. Das Kuriose dabei: Die Stämme standen zwar auf baden-württembergischer Seite, "hingen" jedoch Richtung hessische Häuser. "Und zwar auf Wohnhäuser, eine öffentliche Straße und den viel befahrenen Neckartal-Radweg", erläutert Revierleiter Rüdiger Dehn. Dringendes Handeln war also geboten.

Einzelne Bäume hatten Stammschäden und mussten daher entfernt werden. Ein "Auflichten" des Bestandes sei nicht möglich gewesen, da sonst die Gefahr zu groß geblieben wäre, dass die verbleibenden Bäume bei einem Sturm auf die Häuser fallen, weiß der erfahrene Forstmann. Jetzt klafft am dortigen Waldhang eine deutliche Lücke.

Zum Einsatz kam ein 24-Meter-Starkholz-Fällkran einer Spezialfirma. Die Maschine sägte die Bäume von oben nach unten herunter und hielt dabei die abgesägten Stammteile fest, damit diese nicht herunterfielen. Mit zwei weiteren Schleppern war ein anderes Forstunternehmen im Einsatz. Und eine Gruppe Forstwirte von ForstBW fällte oberhalb am Hang weitere gefährliche Bäume.

Während der zweitägigen Aktion war die Straße voll gesperrt. Anwohner konnten tagsüber ihre Häuser nur zu Fuß und in Begleitung von Forstpersonal verlassen bzw. betreten. Der Rad- und Fußweg am Neckar wurde auf die andere Neckarseite umgeleitet.

Zufrieden äußert sich Rüdiger Dehn nach dem Abschluss der Maßnahme und ist froh, dass es nicht zu unvorhergesehenen Ereignissen kam. Oft werde solch eine Verkehrssicherung dort nicht durchgeführt: "In den letzten etwa 20 Jahren ist mir so was nicht bekannt", sagt er auf Nachfrage. Eichen- und Fichtenstämme werden verkauft, der Rest wird als Brennholz und als Hackschnitzel für die Energieversorgung verwertet. Laut ForstBW werden einige der Bäume in einen sich daneben befindlichen naturbelassenen Steinbruch gelegt, wo sie den Wald mit weiterem Totholz anreichern. Das biete Lebensgrundlage für viele Lebewesen. Denn die Anstalt des öffentlichen Rechts ForstBW lege starken Wert auf Totholz und Artenschutz im Wald. So seien allein in Dehns Revier 15 Prozent der Fläche aus der Bewirtschaftung genommen worden. Diese Flächen dürften sich zum "Urwald von Morgen" entwickeln. Unter anderem befinde sich beim Neckarhäuserhof ein 99 Hektar großer Bannwald. Dessen Kernzone sei seit 1970 völlig unberührt.