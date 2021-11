Restauratorin Silke Böttcher gab dem Publikum vor der Ersheimer Kirche einen Einblick in ihre Arbeit an der Ölberg-Figurengruppe. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn-Ersheim. Es ist vollbracht. Nicht nach biblischer Lesart, aber als Fazit einer langen und schwierigen Geschichte. Die Restaurierung der Figurengruppe an der Nordseite der Ersheimer Kapelle, dem "Ölberg", ist abgeschlossen. Am Freitagvormittag erfolgte die öffentliche Präsentation durch Diana Ecker, Konservatorin der Kirchlichen Denkmalpflege vom Bistum Mainz, und Diplom-Restauratorin Silke Böttcher.

Für die meisten geborenen Hirschhorner ist der Ölberg ein fester Teil ihrer Biografie. Bürgermeister Oliver Berthold erzählt, sein Großvater habe ihm an dieser Darstellung die biblische Geschichte erzählt, mit dem zweifelhaften Ergebnis, dass der Bub danach nur noch mit leichtem Grausen daran vorbeigehen mochte.

Die Darstellung aus dem Garten Gethsemane am Fuße des Ölbergs, wo sich der Überlieferung zufolge Jesus von seinen Jüngern verabschiedete, ist vermutlich um 1520 entstanden und hatte ihren Platz zuerst unterhalb der Klosterkirche. Erst 1669 wurde sie dann an die Kapelle in Ersheim verbracht, erst dort wurde dafür die Szenerie nach der biblischen Geschichte geschaffen. Mehrfach wurde das Ensemble im Laufe der Zeit verändert, die Renovierung vor 60 Jahren hätte die letzte sein können: Die verwendete Dispersionsfarbe zerstörte die Substanz.

Es war der Kinderarzt und leidenschaftliche Heimatforscher Dr. Ulrich Spiegelberg, der 2011 nach einem Gutachten die Restauration auf den Weg brachte. "Aufwendig und sehr teuer" würde das, erklärte er drei Jahre später, bereits damals wurden 80.000 Euro veranschlagt.

Elmar Hoffmann übergibt als Schatzmeister des Fördervereins Klosterkirche den Spendenscheck über 10 000 Euro an Diana Ecker vom Bistum Mainz. Links im Bild Roland Ziegler. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Durchaus realistisch, wie sich am Ende zeigte, billiger wurde die Sache im Laufe der Jahre natürlich nicht. Diplom-Restauratorin Silke Böttcher gab einen kurzen Überblick über die Restaurierungs-Abschnitte und die damit verbundenen Probleme, deren größtes die mühsame Freilegung der verschiedenen Schichten war. Und schließlich die eine Neufassung, bei der frühere Farbgebungen erkennbar bleiben, das Ganze aber trotzdem ein stimmiges Bild ergibt.

Dem voraus ging naturgemäß die Frage, wer das wie bezahlen könnte. "Es war kein Geld da", erzählt Roland Ziegler, der als Vorsitzender des Fördervereins Klosterkirche dafür ja eigentlich auch nicht zuständig war. Wieder war es der versierte Hobby-Historiker Spiegelberg, der herausfand, dass die Hirschhorner Ritter den Karmeliter-Mönchen in der Pfalz einen Weinberg mit der Bezeichnung "Ölberg" geschenkt hatten. Die Lage existiert noch immer, der Ölberg-Wein wurde in Hirschhorn ein Verkaufsschlager. Mit anderen Veranstaltungen und vielen Spenden (eine Ersheimer Familie, die nicht namentlich in Erscheinung treten wollte, beteiligte sich sogar mit einem vierstelligen Betrag) und einem eigenen Zuschuss brachte der Förderverein 10.000 Euro zusammen. 31.000 Euro hatte das Bistum für dieses "kunstgeschichtliche Kleinod" bereitgestellt, 25.000 bewilligte das Landesamt für Denkmalpflege. Die noch fehlenden 22.000 Euro hatte Diana Ecker erfolglos bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beantragt. Doch dann entdeckte sie in einem Zusatz die Stiftung von Klaus und Dorothea Platte im fernen Norderney, die damit die Finanzierungslücke schlossen und die Restaurierung ermöglichten. Das Paar unterstützt "Dorf- und Kleinstadtkirchen mit lebendigem Gemeindeleben". Das in Ersheim sichtbar stattfindet. Von der Stadt übergab Oliver Berthold einen Umschlag "mit ein paar Silberlingen", die für die Bepflanzung gebraucht werden, die zugehörigen Arbeiten hat der Gartenbaubetrieb von Michael Weber in Brombach kostenlos übernommen, und für den professionellen Blumenschmuck war Nachbarin Liesel Wieder am Freitag schon frühmorgens zu Gange.

Viele Interessierte waren zur Übergabe-Veranstaltung gekommen. Nach einer kurzen Andacht mit Pater Joshy verteilte Roland Ziegler Rosen für besonderes Engagement; die letzte war für den Mann bestimmt, ohne den es vielleicht bald keinen Ölberg in Ersheim mehr gegeben hätte: Nur wenige Meter weiter ist das Grab von Dr. Ulrich Spiegelberg, der am 8. August 2018 unerwartet und mitten aus der Arbeit heraus verstorben ist.