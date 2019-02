Der Hirschhorner Kindergarten in der Klingenstraße soll aufgestockt und ausgebaut werden, damit dort künftig sechs Gruppen mit bis zu 120 Kindern Platz finden. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte dem 1,7 Millionen Euro teuren Umbau zu. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Einmütig signalisierte die am Donnerstag in der Mark-Twain-Stube tagende Stadtverordnetenversammlung Zustimmung zum Umbau und zur Erweiterung der Kindertagesstätte in der Klingenstraße. Das Gremium blieb dabei völlig unter sich: Weder Eltern, Elternvertreter oder Erzieherinnen noch sonstige Interessierte kamen zu der Sitzung.

Dabei geht es bei dem Bauvorhaben um ein Finanzvolumen von rund 1,7 Millionen Euro. Für die Umsetzung wurde im Vorfeld schon eine Arbeitsgruppe aus Eltern, Kindergartenpersonal, Stadtverordneten und Verwaltung gebildet. Dabei wurden die von der Bauverwaltung erstellten Vorentwürfe diskutiert und Änderungswünsche eingebracht. Auch wurden die Pläne mit der beim Kreis Bergstraße für die Tageseinrichtung verantwortlichen Sachbearbeiterin abgestimmt. Schließlich fanden die vorgelegten Grundrisse die Zustimmung aller Mitglieder der Arbeitsgruppe. Damit wurde der Förderantrag erstellt. Immerhin winkt bislang knapp eine halbe Million Euro an Zuschüssen.

Bauamtsleiter Detlef Kermbach erläuterte in der Sitzung per Bildpräsentation den Stadtparlamentariern die Pläne. Seinen Worten zufolge wird die Kindertagesstätte um zwei auf sechs Gruppen erweitert. Der Bereich der bereits geförderten Gruppe für die unter Dreijährigen bleibe im Wesentlichen unverändert, da eine Doppelförderung nicht möglich sei. Aufgestockt wird das Dachgeschoss um eine Etage. Allerdings soll das Dach sehr flach geneigt sein, um die Auswirkungen auf die benachbarten Gebäude möglichst gering zu halten. Im Gebäude soll es auch einen Speisenaufzug geben. Die Planung und Bauleitung will Kermbach mit seinen Mitarbeitern selbst ausführen - wie vor Jahren beim Neubau des zuvor abgebrannten Langenthaler Kindergartens auch. Ebenso das Brandschutzkonzept. Für Statik, Heizung-, Sanitär-, Lüftungs- und Elektroplanung sowie die Vermessung würden allerdings externe Büros benötigt.

Der Eingang des "runderneuerten" Kindergartens soll künftig in den Amselweg verlegt werden, wo es auch eine Rampe geben soll. Hinten wurde ein kleiner Anbau für die Unterbringung von Gartengeräten vorgesehen. Kermbach rechnet mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr und will im August/September loslegen.

Schließlich musste auch die Finanzabteilung der unter dem Schutzschirm des Landes Hessen stehenden Stadt um Stellungnahme zu dem Großprojekt gefragt werden. Denn der Haushalt für das laufende Jahr ist noch nicht in trockenen Tüchern, sondern soll erst Ende April verabschiedet werden. Laut Auskunft der Finanzmitarbeiter dürfen für die Fortführung des Kindertagesstättenumbaus vor der noch notwendigen Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium zunächst knapp 350.000 Euro ausgegeben werden. Geht der Haushalt durch, können 2019 weitere 720.000 Euro für den Umbau verwendet werden.

Dirk Gugau (SPD) wollte wissen, welches Material für die Dacheindeckung angesichts der nur geringen Neigung vorgesehen sei. "Das wird wohl auf Trapezbleche hinauslaufen", antwortete Kermbach. Er sowie Bürgermeister Oliver Berthold waren sich zudem einig, dass das Bauen in Eigenregie günstiger komme als die zuvor ins Auge gefasste Beauftragung eines Generalunternehmers. Zudem habe man mit der eigenen Durchführung bisher gute Erfahrungen gemacht - "bis aufs Feuerwehrhaus", sagte Kermbach.