Marl/Hirschhorn. (fhs) Die aus Hirschhorn stammende Filmemacherin und Regisseurin Julia Oelkers ist jetzt zum zweiten Mal mit dem Grimme-Preis für eine Internetproduktion ausgezeichnet worden. Ihre Webdokumentation "Gegen Uns: Betroffene im Gespräch über rechte Gewalt und die Verteidigung der solidarischen Gesellschaft" wurde mit dem Grimme Online Award 2021 gewürdigt.

Die Jury erkannte Oelkers sowie Judith Porath, Ceren Türkmen und Katharina Wüstefeld die Auszeichnung zu wegen deren Leistung in Recherche und Redaktion. In der Laudatio werden zudem als verantwortliche Personen von "Gegen uns" insgesamt zehn Namen des Produktionsanbieters "Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V., Opferberatung "Support" des RAA Sachsen" aufgelistet.

Im Mittelpunkt der Webdokumentation "Gegen uns" stehen die Lebensgeschichten von Menschen, die im Osten Deutschlands aus rassistischen, antisemitischen und anderen rechten Motiven angegriffen wurden. In bislang vier Episoden werden in Wort, Bild und Video eindrücklich die Perspektiven der Betroffenen geschildert und die Taten eingeordnet. Sie machen sowohl die Auswirkungen deutlich, die die Gewalt auf ihr Leben hatte, als auch die gesellschaftlichen Folgen von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt. Zu sehen sind sie im Netz unter www.gegenuns.de.

Die Jury überzeugte, dass diese Dokumentarkurzfilme "auf eindrucksvolle Weise die Lebensgeschichten von Opfern von Rassismus und rechtsextremistischer Gewalt aus der statistischen Anonymität" holen.

Es gehe bei den tiefgehenden und deshalb herausragenden Recherchen nicht nur um die Tat an sich; "auch der gesellschaftliche Kontext und die Langzeitwirkungen für Betroffene und ihr Umfeld werden mit multimedialen Mitteln von allen Seiten beleuchtet".

Die besondere Stärke von "Gegen uns." sei die Verbindung verschiedener Erzählebenen und Darstellungsformen. "Die einzelnen Taten sowie ihre Vor- und Nachgeschichten verbinden sich so beim Anschauen der einzelnen Episoden immer mehr zu dem, was sie sind: ein Angriff auf das Gemeinwesen. "Gegen uns" trifft mitten ins Herz", schließt die Laudatio.

Der rassistisch motivierte Mord an Jorge Gomondai am 31. März 1991 in Dresden steht am Anfang von "Gegen uns". Weitere Episoden behandeln antimuslimische Gewalt gegen Frauen (Mord an Marwa El-Sherbini), Rassismus, rechte Gewalt und "Migrantifa"in Erfurt sowie Rechte Gewalt und Gegenwehr (Baseballschlägerjahre in der Uckermark)

Die Webdokumentation "Gegen uns" wurde zuvor bereits mit dem deutschen Einheitspreis 2020 in Silber, Kategorie Digitales ausgezeichnet.

Bereits letztes Jahr hatte Oelkers den Grimme Online Award für ihre gemeinsam mit Isabel Enzenbach vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin produzierte Web-Dokumentation "Eigensinn im Bruderland" erhalten.

Oelkers hatte nach dem Abitur bei der RNZ in Eberbach ein Praktikum absolviert, in Berlin Publizistik, Film und Theaterwissenschaft studiert und während des Studiums beim RBB-Fernsehen gearbeitet. Als freie Journalistin und Dokumentarfilmemacherin arbeitete sie für verschiedene Sendeanstalten und Produktionsfirmen und ist nun preisgekrönte eigenständige Filmemacherin.