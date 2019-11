Hirschhorn. (pol/mare) An Halloween haben mehrere Jugendliche an der Bootsrampe und auf dem Parkplatz in der Jahnstraße randaliert. Das teilt die Polizei nun mit.

Demnach sei der Schaden in Höhe von rund 1000 Euro am letzten Donnerstag angezeigt worden. Zwischen 20 und 21.30 Uhr hätten rund 15 Personen an dem Platz randaliert. Die Gruppe wurde dabei beobachtet, wie sie Parkbänke, Beschilderungen sowie einen Container beschädigte. Glasflaschen wurden wahllos geworfen, die teilweise, wie auch eine Parkbank, im Neckar landeten.

Die Polizei in Hirschhorn nun sucht Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06272/93050 melden können.