Statt am Mittwoch war die unter der Wehrbrücke durchführende Straße in Hirschhorn erst am Donnerstag gesperrt. Heute ist die Durchfahrt mit Ampel wieder möglich. Foto: Menges

Hirschhorn. (cum) Eigentlich sollte die unter der Hirschhorner Wehrbrücke durchführende Landstraße am Mittwoch für die Bauarbeiten an der Brücke einen Tag lang komplett gesperrt werden. Doch das nasskalte Herbstwetter machte den Arbeitern einen Strich durch die Rechnung: Die Vollsperrung wurde um einen Tag verschoben.

Dadurch verzögert sich möglicherweise auch der Bauablauf: Eigentlich sollten die Arbeiten am Mittwoch, 10. November, abgeschlossen sein. "Vielleicht wird es jetzt der 11.", sagte Jochen Vogel von Hessen Mobil am Donnerstag auf Anfrage. Bei der Vollsperrung bleibt es aber bei einem Tag. Von heute an ist die Landstraße mit Ampelregelung in beide Richtungen zumindest halbseitig wieder offen. Mit kleineren Verkehrsbehinderungen ist bis zum Abschluss der Bauarbeiten weiterhin zu rechnen.

Die 40 Jahre alte Hirschhorner Wehrbrücke wurde vor zwei Jahren an der Ober- und Unterseite gründlich saniert. Dabei wurden aber noch kleinere Mängel entdeckt, die nun nachträglich behoben werden. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Betoninstandsetzungen.

Etwas verwirrend wurde es bei der Umleitung durch den Hirschhorner Tunnel: Dort standen Tempo-50-Schilder. Gleichzeitig zeigten die Leuchtanzeigen Tempo 70 an. Tatsächlich gilt 50.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 17.35 Uhr

Ampelregelung unter der Wehrbrücke

Hirschhorn. (RNZ) Von Dienstag, 2. November, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. November, werden im Auftrag von Hessen Mobil Bauarbeiten am Brückenbauwerk im Zuge der Landesstraße L3105 durchgeführt. Die Brücke überführt die Kreisstraße K38 im Bereich der Wehrbrücke.

Die Bauarbeiten können größtenteils unter halbseitiger Sperrung der Landesstraße durchgeführt werden. Die Verkehrsführung erfolgt in dieser Zeit mittels Ampelregelung. Am Mittwoch, 3. November, muss die Landesstraße unterhalb der Brücke allerdings voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt an diesem Tag über B 37 und L 3105 entlang der Neckarschleife.

