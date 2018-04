Bürgerschaftliches Engagement zeigen um die 80 ehrenamtliche Helfer bei der "Aktion Saubere Landschaft 2018" in Hirschhorn. Foto: Christa Huillier

Von Christa Huillier

Hirschhorn. Bürgerschaftliches Engagement wird in Hirschhorn groß geschrieben. Auch bei der diesjährigen "Aktion Saubere Landschaft" herrschte am Samstag um 9 Uhr vor dem Rathaus großer Andrang. Zur Freude von Organisator Karlheinz Happes, machten sich um die 80 ehrenamtliche Helfer mit blauen Abfallsäcken, Arbeitshandschuhen und Greifarmen auf den Weg, um den oft einfach gedankenlos, manchmal auch bewusst weggeworfenen Abfall uneinsichtiger Umweltverschmutzer einzusammeln.

Beim Hirschhorner "Dreck- weg- Tag" 2018 waren die Jugendfeuerwehr Langenthal und der NABU Hessisches Neckartal mit von der Partie, der Skiclub, der Angelsportverein, Profil Hirschhorn, die islamische Reformgemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat, die Hirschhorner Ritter, der HCV Lachsbachperle sowie mehrere Einzelpersonen und Kinder. Abfallreviere waren unter anderem das Neckarufer bis zur Strombrücke Ost, Ersheim mit dem Spielplatz in der Starkenburger Straße, die Schlossstraße mit dem Bergfriedhof und dem Schlossparkplatz, das Hinterstädtchen, der Spielplatz Eden und Wolfenacker, der Parkplatz am Schützenhaus und das Gebiet unterhalb der Bahnlinie bis zum Neckar. Die Jugendfeuerwehr Langenthal sammelte den Abfall in ihrem Dorf ein.

Möglichkeiten der legalen Müllentsorgung gibt es in Hirschhorn und seinen Ortsteilen eigentlich genug: braune, graue und grüne Tonne, gelber Sack, Glascontainer und zahlreiche öffentliche Abfallbehälter. Die illegale Entsorgung von Müll ist ein Verstoß gegen das Abfallrecht und wird mit einem Bußgeld geahndet.

Doch die Umweltverschmutzer juckt das kaum. Nach drei Stunden unappetitlicher Arbeit waren die meisten Säcke prall gefüllt. Auch Altölkanister, eine Stereoanlage, Autoreifen, Gartenstühle und Wodkaflaschen wurden in Nacht-und-Nebel-Aktionen entsorgt. Das Ergebnis der Putzaktion: sieben Kubikmeter illegal entsorgter Abfall.

Willi Dreher und Karl Satter holten den am Straßenrand abgelegten Müll mit einem städtischen Fahrzeug ab und lagerten ihn vor dem Abtransport in die Deponie in einem Großcontainer. Als Dank für die nicht selbstverständliche ehrenamtliche Arbeit spendierte die Stadt einen herzhaften Imbiss im Feuerwehrgerätehaus. Der Hirschhorner Frühjahrsputz 2018 im Rahmen der "Aktion Saubere Landschaft" bewies wieder einmal, dass Umweltschutz vom Mitmachen lebt und zur Erhaltung der Schönheit der Heimat beiträgt.