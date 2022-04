Von Marcus Deschner

Hirschhorn. So schlimm wie ursprünglich befürchtet, wurde es doch nicht: Der Hirschhorner Haushalt für das Jahr 2022 kann nicht zuletzt dank einer großen Gewerbesteuernachzahlung ausgeglichen werden und ist genehmigungsfähig. Die Rücklagen bleiben deutlich höher als erwartet. Kämmerer Kevin Jung verkündete in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung die frohe Nachricht. Nach den Haushaltsreden, die nur von einem einzigen Bürger, nämlich dem ehemaligen Stadtverordnetenvorsteher Martin Hölz (Profil) verfolgt worden waren, verabschiedete das Stadtparlament einstimmig den aktuellen Etat. Der wird nun dem Regierungspräsidium Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt.

Die Parlamentarier stimmten damit neben der Haushaltssatzung auch dem Haushaltssicherungskonzept, dem Investitionsprogramm bis 2027, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis 2027 sowie dem Finanzstatusbericht zu. Die drohende Grundsteuererhöhung zum Ausgleich kommender Haushalte muss aufgrund der verbesserten Finanzlage vorerst nicht beschlossen werden.

Wie Jung in der Magistratsvorlage darstellte, ist der Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht erfüllt. Er rechnete zunächst mit einem Jahresfehlbedarf für 2022 in Höhe von knapp 744.000 Euro. Demgegenüber standen Rückstellungen zu Ultimo 2020 von gut 671.000 Euro und außerordentliche Rückstellungen von rund 224.000 Euro. Abzüglich einem Fehlbetrag für 2021 von voraussichtlich mindestens hunderttausend Euro blieben nach dieser Kalkulation unterm Strich noch deutlich abgeschmolzene Rücklagen von gerade mal gut 51.000 Euro. Durch den warmen Gewerbesteuerregen sieht Jungs aktuelle Rechnung aber deutlich besser aus. So liegt der Fehlbedarf 2022 "nur" noch bei 448.600 Euro. Dem gegenüber stehen Rücklagen aus außerordentlichen Überschüssen bis Ende Dezember 2020 in Höhe von knapp 187.000 Euro, Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis 2020 von 37.000 Euro, Rücklagen aus Überschüssen bis Dezember 2020 von gut einer halben Million Euro sowie ein Überschuss 2020 von 163.000 Euro. Ergibt saldiert mit dem Fehlbetrag 2021 von voraussichtlich mindestens hunderttausend Euro verbleibende Rücklagen im Ergebnis von rund 346.000 Euro. Wie Jung auf Nachfrage mitteilte, lag der Schuldenstand der Stadt Hirschhorn zum Ende des Jahres 2020 bei knapp sechs Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1700 Euro entspricht.

CDU-Fraktionssprecher Wolfgang Schilling betonte, dass man sich nach wie vor in einer finanziell angespannten Lage befinde. Die Gewerbesteuerkalkulation sei angesichts der Lage in der Weltwirtschaft riskant. Schilling wies auf etliche große Investitionen hin, die der Stadt bevorstehen. Dazu zählte er die Neuanschaffung eines Feuerwehrautos für Langenthal, die Erneuerung des dortigen Gerätehauses, die Sanierung der Michelbergbrücke sowie etlicher Straßen und Wege. Kritik übte er am gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk mit Neckarsteinach, der stets ein nicht unerhebliches Defizit mit sich bringe. Die CDU will deshalb geprüft haben, ob man diesen gemeinsamen Bezirk aufkündigt und stattdessen für diese Aufgaben einen eigenen Mitarbeiter einstellt.

Dr. Irmtrud Wagner, die für den verhinderten Profil-Fraktionsvorsitzenden Bernhard Reichert die Stellungnahme zum Haushalt vortrug, streifte eine Liste geplanter Anschaffungen und Bauvorhaben. Man habe wenig Gestaltungsspielraum, da das meiste Pflichtaufgaben seien. Gute Ideen seien gefragt, um auch mit knappen Mitteln voranzukommen, betonte sie und setzt Hoffnungen auf die für den 28. April geplante Bürgerversammlung.

Keine Zahlen "herunterbeten" wollte Thomas Wilken, der für die SPD sprach. Man müsse den Fokus darauf richten, wie Hirschhorns Zukunft aussehen könne. Dazu regte er eine Klausur an, um Möglichkeiten auszuloten, was man mit begrenzten Mitteln machen könne. Auch müsse man Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen ausloten, "denn Hirschhorn als Einzelkämpfer wird’s schwierig haben".