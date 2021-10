Von Waltraud Dollinger

Hirschhorn/Eberbach. Dem Maler Philibert de Graimberg ist jetzt eine Ausstellung im Langbein-Museum in Hirschhorn gewidmet. Eröffnet wurde die Schau am vergangenen Freitag mit einem historischen Vortrag des Leiters des Verbundarchivs Eberbach, Dr. Marius Golgath. Sie läuft bis einschließlich 19. Dezember. In dieser Zeit wird das Museum auch sonntags geöffnet sein.

Die gezeigten Aquarelle wurden im Antiquariat Schwing in Heidelberg angeboten, wo der Eberbacher Helmut Joho auf sie aufmerksam wurde. Dies war der Ausgangspunkt für den Ankauf der Gemälde durch die Stadt Hirschhorn.

Archivar Golgath führte kurzweilig durch Leben und ausgestellte Werke von Graimberg. Dieser wurde 1832 in Heidelberg als Sohn des Grafen Graimberg und der böhmischen Adeligen Polyxena von Perglas geboren. Sein Vater hatte als Folge der Französischen Revolution von 1789 Frankreich verlassen und kam 1810 nach Heidelberg, wo er zahlreiche Detailansichten des Heidelberger Schlosses anfertigte und somit maßgeblich zur Erhaltung der Ruine beitrug.

Der Leiter des Eberbacher Verbundarchivs Dr. Marius Golgath mit der Vorsitzenden des Fördervereins Aloisia Sauer und Dr. Benno Lehmann (v.l.) vor der Vitrine mit seinen Leihgaben. Foto: Waltraud Dollinger

Sein Sohn Philibert zeigte schon in jungen Jahren eine Begabung für Malerei und wurde von seinem Vater ausgebildet. Nach dessen Tod führte er dessen Erbe mit seinen Veduten fort. Als Veduten bezeichnet man wirklichkeitsgetreue Darstellungen von Städten und Landschaften. Im Jahre 1879 verkaufte er die von seinem Vater zusammengetragene Kunst- und Altertumssammlung an die Stadt Heidelberg und legte so den Grundstock für das Kurpfälzische Museum.

Philibert de Graimberg hielt sich gerne in Hirschhorn auf und fand dort zahlreiche künstlerische Motive. 21 Aquarelle laden im Langbein-Museum zum Betrachten ein. Sie geben einen naturgetreuen Überblick, wie das Neckarstädtchen in damaliger Zeit ausgesehen hat. Einige der dargestellten Häuser und Silhouetten gibt es heute nicht mehr. Auch manches Detail verrät beim genauen Hinsehen, dass sich doch einiges in den letzten 150 Jahren verändert hat. Die Marktkirche besitzt noch nicht die heutige Sakristei und den Vorbau am Eingang. Auch das Innere der Ersheimer Kirche entspricht nicht der heutigen Ansicht.

In acht Aquarellen ist das Schloss in Teilansichten dargestellt. Ein Blick in die Klostergasse mit der längst abgerissenen Edelmann-Scheuer ist unter den Exponaten genauso zu finden, wie die Fachwerkhäuser um das alte Spital, an dessen Platz heute die "Alte Schule" steht. Der Freie Platz mit dem alten "Naturalisten", damals noch in Haupt- und Nebengebäude unterteilt, die alte Thurn- und Taxis’sche Postexpedition nebst dem Gasthof und Bäckerei "Zur Sonne" ist Thema eines weiteren Kunstwerks.

Ein zusätzliches Kleinod ist die Leihgabe von Kunsthistoriker Dr. Lehmann, drei kleine Gemälde, die Philibert als Kind und zwei seiner vier Geschwister, Theodor und Josephine, zeigen. Bei einem Rundgang durch das Museum entdeckte Dr. Lehmann zufällig ein weiteres Aquarell, das Graimberg zugeordnet werden konnte.