Das 1549 erstmals urkundlich erwähnte Gasthaus in der Hauptstraße lädt in Kürze wieder zum Einkehren ein. Fotos: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Nein, "der Historikertyp" ist Peter Göttmann sicher nicht. Unternehmer ist er, Grafik-Designer — und Gastronom aus Leidenschaft. Aber der "Hirsch" hat in dem 56-jährigen Schönauer ganz andere Saiten angeschlagen. Dieses älteste Gasthaus der Stadt, das als solches 1549 erstmals in den Urkunden auftaucht, dieses lebendige Denkmal in der Hauptstraße/Ecke Hirschgasse, das aus jeder Faser seiner krummen Holzbalken, aus jeder Mauerpore Geschichte atmet, das hat Göttmann sofort überwältigt. Und deswegen wird er es jetzt wieder zu dem machen, was es bis vor zwei Jahren womöglich 500 Jahre lang ununterbrochen war und dabei den "Spagat zwischen alt und modern" meistern. Investiert hat der Schönauer in das Projekt unter anderem sechs Monate harte Arbeit. Am 2. Juli wird er das Gasthaus "Zum Hirsch" wiedereröffnen: mit gut bürgerlicher, regionaler und saisonaler Küche und einem Küchenmeister, der vorher in namhaften Restaurants wie der Heidelberger Schlossweinstube gekocht hat: Patrick Rumor. Und mit Ferienwohnungen im Obergeschoss.

Die persönliche Geschichte von Marketingfachmann und "Hirsch" geht so. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung hatte sich der damals 55-Jährige, der zeitweise auch eine Diskothek in Neckarsteinach betrieben hat, eigentlich eine Gaststätte in seinem Wohnort Schönau ausgeguckt. Doch dieser Plan platzte. Da stieß Göttmann auf den "Hirsch", der zu diesem Zeitpunkt schon zwei Jahre zu war. Das Objekt präsentierte sich ihm als großes Drunter und Drüber, "ebenso imposant wie erschreckend", und mit unvorhersehbaren Risiken bezüglich Bausubstanz und Technik. Aber Göttmann erlag dem Charme des Gebäudes – und seiner Lage in einer seiner Meinung nach "unterbewerteten" Stadt mit vielen historischen Sehenswürdigkeiten und dem viel gerühmten Neckarsteig. Wie es der Zufall will, hat Göttmann zehn Jahre zuvor im "Hörnchen" schräg gegenüber auch seine Frau kennengelernt. So kam er, sah, wusste, was er wollte — und packte an.

Peter Göttmann hat sich mächtig reingekniet ins neue Projekt: Wie hier in der Gaststube hat er das meiste in Eigenarbeit gemacht. Die Tischplatten sind aus Schönauer Mammutbaum.

Seitdem hat Peter Göttmann in diesem Sandsteinbau, an dem vom Gewölbekeller über die Böden und Deckenbalken der Gaststube bis zum Fachwerk im Speicher "alles schräg und schief ist", Erstaunliches geleistet. Und zwar überwiegend mit eigener Hände Arbeit. In der Gaststube hat er die 38 Sitzplätze auf Stühlen und Bänken in der traditionellen Farbgebung neu gepolstert, das Holz für die Tischplatten aus Mammutbaum stammt aus Schönau. Die Theke ist nagelneu, zusammen mit Küchenchef Rumor hat er die Gastroküche komplett entkernt und richtet sie neu ein.

Dem König der Wälder, Wappentier der Stadt und Namensgeber des "Hirschen" begegnet man in diesem Haus nun auf Schritt und Tritt. Natürlich nicht aus Fleisch und Blut. Doch hat der Hausherr ihm und seinem mächtigen Kopfputz alle möglichen Aufgaben zugedacht: vom dekorativen Geweih an der Wand übers großformatige Bild und Werbeplakat bis hin zum niedlichen Kleiderhaken in der Ferienwohnung.

Hier oben im ersten Stock schlägt sich Göttmanns Liebe zum Detail ästhetisch besonders reizvoll nieder. Eine dieser Ferienwohnungen ist auch schon fix und vorzeigefertig. Auf 65 Quadratmetern finden sich hier Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer, Küchenzeile und Tageslichtbad in einer Ausstattung, die keine Urlauberwünsche offen lassen dürfte. An den Wänden: großformatige, farbenfrohe Acrylbilder – natürlich auch sie aus dem Hause Göttmann.

Zur Eröffnung am 2. Juli um 17 Uhr ist die Freddy-Wonder-Combo zu Gast. Göttmann und Rumor sind ganz begeistert, dass ihr Projekt so schnell über die Bühne gegangen ist, dass selbst der Bürgermeister immer ansprechbar war: "Wir haben das Gefühl, dass die Leute hier richtig darauf gewartet haben, dass was passiert".