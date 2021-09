Hirschhorn. (MD) In neuer Pracht erstrahlt Schloss Hirschhorn nach mehrjähriger Sanierung. Die wurde kürzlich – abgesehen von kleineren Restarbeiten - abgeschlossen. Derzeit sind noch einige Wartungsarbeiten und die Inbetriebnahme der technischen Anlagen wie Lüftung, Fahrstuhl und Kücheneinrichtung in Vorbereitung. Knapp drei Millionen Euro hat das Land in die hoch über der Stadt thronende Anlage investiert. Kleiner Wermutstropfen: Trotz Ausschreibung hat sich für die Schlossgastronomie noch kein neuer Pächter gefunden.

"Die Suche nach einer neuen Pächterin bzw. neuen Pächter läuft noch", bestätigt Pressesprecher Alexander Hoffmann vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) auf Nachfrage. Immerhin sind im Restaurant bis zu 90 Gäste, im Rittersaal etwa 60, im Raum unter der Terrasse 25 und auf der Terrasse rund 75 Gäste zu bewirten.

Verwaist steht der Food-Truck im Innenhof von Schloss Hirschhorn. Zwei Sommer lang wurden an ihm Gäste verköstigt. Foto: Marcus Deschner

Hinzu kommt der Hotelbetrieb mit 25 Doppelzimmern, davon acht im Schloss und 17 im nebenan befindlichen Marstall. Zu den in der Stadt kursierenden Gerüchten, wonach eine Hotelkette zunächst Interesse am Pachten bekundet hätte, dann aber "abgesprungen" sei, wurde nichts mitgeteilt. Begonnen mit dem Umbau wurde im September 2018. Da hatte das seinerzeitige Pächterpaar die Gastronomie auf Schloss Hirschhorn längst verlassen und sich wieder in den Darmstädter Raum orientiert. Die Hoteliers klagten immer wieder über eine zu schlechte Beheizung der Zimmer. So könne man diese während der Herbst- und Wintermonate nur mit kräftigen Abschlägen vermieten. Wenn überhaupt. Doch auch mit diesem Malheur soll jetzt Schluss sein.

Wie vom LBIH zu erfahren war, habe es sich bei der Heizung um ein Einrohrsystem gehandelt. Auf jeder Etage habe ein Vierkantrohr gelegen. Nun habe man neue Leitungen mit zwei Rohren verlegt. Allerdings mit hohem Aufwand. Durch etliche Mauerdurchbrüche mussten die Gasträume komplett renoviert werden. Ebenfalls neu gemacht wurde die Elektroinstallation. Doch auch außen am Mauerwerk wurde kräftig gearbeitet, wie man am umgebenden Gerüst unschwer erkennen konnte. Lose Steine wurden befestigt, zementhaltige Verfugungen gegen denkmalgerechten Kalkmörtel ausgetauscht und die Fassade saniert. Von wild wucherndem Efeu wurden die Mauern befreit.

Das Gerüst ist längst wieder verschwunden. Die Terrasse, besonders in den Sommermonaten ein beliebter Anziehungspunkt für Ausflügler, erhielt einen neuen Belag aus Buntsandstein. Auch eine neue Abdichtung und ein neues Schutzgeländer wurden installiert. Allerdings ist das Plateau wie auch der Aufgang zur Gastronomie für Besucher derzeit noch durch einen Bauzaun abgesperrt.

Einen neuen Buntsandstein-Belag erhielt die Schlossterrasse, die bei Ausflüglern ein beliebter Anziehungspunkt ist. Foto: Marcus Deschner

Das Dach wurde mit Biberschwanzziegeln neu eingedeckt, die alten Klappläden wurden ausgetauscht. Von Steinen und Erde freigeräumt wurde der Zwingerbereich, der künftig auch bei Führungen zugänglich sein soll. Zu den Sanierungsmaßnahmen an Schlossgebäude, Zufahrtsstraße und Burgmauern habe man auch die Kapelle einer "Frischzellenkur" unterzogen, da man durch den ruhenden Pachtbetrieb die Möglichkeit gehabt habe, so Hoffmann. Ab wann darin wieder Trauungen stattfinden könnten, hänge ebenfalls von der Neuverpachtung der Gastronomie ab.

Überhaupt habe man bei der Sanierung großen Wert darauf gelegt, die historische Anlage, deren Ursprünge ins 13. Jahrhundert zurückgehen, möglichst originalgetreu zu gestalten, betont der LBIH-Sprecher.

Um für Ausflügler zumindest eine kleine Bewirtungsmöglichkeit zu haben, schaffte das Land einen Food-Truck an. Der wurde auch in den Jahren 2018 und 2019 von einem örtlichen Gastronomen betrieben. Hauptsächlich wegen Corona fiel das vergangenes und dieses Jahr aus. Der Truck steht jetzt verlassen im Hof. Seine künftige Nutzung wird laut Alexander Hoffmann "noch näher geplant".