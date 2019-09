Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Seit Jahren wird in den städtischen Gremien über die Errichtung eines Fußgängerüberweges in der Jahnstraße auf Höhe der Sporthalle diskutiert. Denn etliche Besucher der Sportstätte parken ihre Autos gegenüber auf Privatgelände und queren dann die teils recht stark befahrene Straße. In den Augen etlicher Stadtverordneter ein ziemlich gefährliches Verhalten, weshalb man mit einem Zebrastreifen für mehr Sicherheit sorgen will. Nun befasste sich am Dienstag erneut der Ausschuss für Stadtentwicklung mit dem Anliegen. Dazu wurden auch Auswertungen zweier Verkehrszählungen vorgelegt.

Bei gleichzeitiger Sperrung des Tunnels wurden an drei unterschiedlichen Tagen im Jahr 2015 stündlich zwischen rund 400 und knapp tausend Fahrzeuge und zwischen 13 und 69 Fußgänger gezählt. Allerdings erfolgten die Zählungen maximal zwei Stunden. Eine erneute Zählung Ende März/Anfang April dieses Jahres ergab, dass dort ein Fußgängerüberweg "prinzipiell möglich" wäre.

Die Auswertung brachte zutage, dass nur wochentags gegen 17 Uhr das höchste Verkehrsaufkommen zu verzeichnen und eine solche Querung empfohlen ist. Hessen Mobil winkte jedoch bereits ab und erklärte gegenüber der Stadt, dass eine komplette Kostenübernahme für das Vorhaben ausgeschlossen ist. Allenfalls eine Kostenbeteiligung käme infrage.

Aufgelistet wird in der Verwaltungsvorlage, was zur Herstellung eines Fußgängerüberwegs alles gemacht werden muss. Dazu gehört unter anderem eine Anpassung der Fahrbahnbreite, da die Straße an dieser Stelle zu breit ist. Auch müssten die Markierungen angepasst, der Überweg entsprechend gekennzeichnet und extra beleuchtet werden.

Stadtbaumeister Detlef Kermbach schätzte die Kosten auf rund 15.500 Euro. Zwar sind diese Mittel im laufenden Haushalt bereits angesetzt. Aber: "Wir haben kein Geld", betonte Bürgermeister Oliver Berthold. "Das sind 15,5 Punkte an der Grundsteuer", deutete er bei Ausgabe der Mittel eine entsprechend unumgängliche Erhöhung an.

Als kostengünstige Alternative böte sich der Parkraum unter der Halle an, die bekanntermaßen wegen ihrer Lage im Neckarvorland auf Stelzen steht. Dann müssten Sportler und andere per Pkw kommende Hallenbesucher die Straße nicht mehr queren. Einen solchen Antrag hatte Profil Hirschhorn bereits 2014 gestellt. Außerdem, so Berthold, hätten Messungen im dortigen 50-Stundenkilometer-Bereich ergeben, dass im Schnitt mit 55 bis 56 Stundenkilometern gefahren werde.

Die Straßenverkehrsbehörde sehe bei durchschnittlich 49 Stundenkilometern "die kritische Grenze". Denn es könne ja sein, dass allzu flott durchfahrende Autos auch einen auf dem Überweg befindlichen Fußgänger erfassten. Das spreche doch gerade für den Überweg, der schließlich den Verkehr auch bremsen solle, argumentierte Carsten Ahlers (SPD).

Die Logik der amtlichen Argumentation erschließe sich ihr nicht, pflichtete Dr. Irmtrud Wagner (Profil) bei und sprach sich dafür aus, eventuell Tempo 30 einzuführen. Das werde bei einer Ortsdurchfahrt schwer, zumal dort kein Unfallschwerpunkt sei, prophezeite Oliver Berthold. Andrea Weber (Profil) regte an, eine "Strichmännchen-Tafel" im dortigen Bereich anzubringen.

Die bei der Stadt vorhandenen seien allesamt kaputt, erklärte Berthold. Harald Heiß (CDU) sprach sich dafür aus, "den Versuch mit den Parkplätzen unter der Halle zu wagen". Nach längerer Diskussion einigte man sich darauf, dass die Verwaltung die Vielzahl der Vorschläge "abprüfen" soll und fasste keinen förmlichen Beschluss.