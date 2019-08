Hirschhorn. (RNZ) Am kommenden Montag, 19. August, beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Instandsetzung an einem Brückenbauwerk im Zuge der Landesstraße (L) 3105, welches in Hirschhorn die Kreisstraße (K) 38 im Bereich der Wehrbrücke überführt.Für die Durchführung der Bauarbeiten, die bis voraussichtlich Ende September andauern werden und sowohl an der Unterseite als auch der Oberseite der Brücke ausgeführt werden müssen, ist jeweils eine halbseitige Sperrung der L 3105 und der K 38 erforderlich. Die Verkehrsführung erfolgt mittels Baustellenampel. Begonnen werden die Bauarbeiten an der Unterseite der Brücke. Hierzu wird ab Montag die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung im Zuge der L 3105 aufgebaut.

Brücke aus dem Jahr 1979

Die Spannbetonbrücke aus dem Jahr 1979 weist Betonschäden an den Widerlagern auf. Am Brückenüberbau sind stellenweise die Bordsteinkanten abgebrochen. Weiterhin wurden Schäden am Fahrbahnbelag festgestellt. Außerdem sind vier Füllstäbe des Brückengeländers beschädigt. Des Weiteren liegt ein Anprallschaden an der Brücke vor. Im Rahmen der Bauarbeiten werden Betonschadstellen und Kappenoberflächen instandgesetzt sowie der Fahrbahnbelag erneuert. Das Brückengeländer wird repariert und bekommt einen neuen Anstrich. Für die Instandsetzung des Anprallschadens am Brückenüberbau ist eine zweitägige Vollsperrung der L 3105 erforderlich. Die Umleitung erfolgt während der Zeit der Vollsperrung über die L 3105 und die B 37. Der genaue Zeitpunkt der Vollsperrung steht bisher noch nicht fest. Die Baukosten der gesamten Maßnahme betragen rund 110.000 Euro.

Info: www.mobil.hessen.de