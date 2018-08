In Gedenken an Dr. Ulrich Spiegelberg. Foto: Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. (bnc) Eine große Trauergemeinde war am Freitagnachmittag in und vor der Ersheimer Kapelle zusammengekommen, um dem am 8. August verstorbenen Kinderarzt und Historiker Dr. Ulrich Spiegelberg die letzte Ehre zu erweisen.

In einem vom Rothenberger evangelischen Pfarrer Reinhold Hoffmann sowie von Hirschhorns katholischem Pfarrer Pater Joshy und Pfarrvikar Pater Linto gemeinsam gestalteten Gottesdienst sollte die Erinnerung an den Arzt, den Geschichtsforscher und den, "der Geschichte bewahrte", an den Musiker und den Familienvater Raum haben.

Musik sei Inspiration und Kraftquelle für den Menschen Ulrich Spiegelberg mit seinen vielfältigen Begabungen gewesen, so Hoffmann. So war auch der in Neckarsteinach lebende Geigenvirtuose Nobuhiko Asaeda gekommen, um gemeinsam mit drei Musikerkollegen seinem verstorbenen Freund noch einmal aufzuspielen. Wie innig und zutiefst anrührend erklangen die Stücke von Bach, von Mozart und Schubert durch die kleine gotische Kirche, die, so Hoffmann, Ulrich Spiegelberg unter allen Hirschhorner Gotteshäusern die liebste gewesen sei.

Dr. Ulrich Spiegelberg. Foto: privat

An Spiegelbergs Fähigkeit, im eigenen Musizieren Töne zur Botschaft werden zu lassen, erinnerte Hoffmann in seiner Ansprache, an seinen Umgang mit den kleinen Patienten und sein Vermögen, Vertrauen in ihnen zu wecken. Geduld, Gelassenheit und Gerechtigkeitssinn seien ihm ebenso zu Eigen gewesen wie Empathie - die Fähigkeit, sich einzufühlen und zu begreifen, was anderen wichtig und heilig sei.

Im Anschluss an die Beisetzung würdigten persönliche Freunde sowie Weggefährten aus den Hirschhorner Vereinen Spiegelberg in diversen Nachrufen. Als "historisches Gedächtnis Hirschhorns" bezeichnete die zweite Vorsitzende des "Freundeskreises Langbein’sche Sammlung und Heimatmuseum Hirschhorn" Aloisia Sauer den verstorbenen Vereinsvorsitzenden.

Mit seinen Geschichten habe er im Museum historische Fakten lebendig werden lassen und Groß und Klein in seinen Bann gezogen. Raum für Raum trage dort seine konzeptionelle Handschrift. Ihm sei es auch zu verdanken, dass das Langbeinmuseum schon mehrfach ausgezeichnet wurde und bereits am 30. August eine weitere Auszeichnung erhalten werde.

"Seine Schriften und Broschüren werden uns Nachschlagewerke und Grundlage für unsere geschichtliche Forschung sein", sagte Sauer.

Dennoch würden wohl viele historische Details künftig im Verborgenen bleiben: "Mit Ulrich Spiegelberg ist ein Teil der Hirschhorner Geschichte gestorben."

Spiegelbergs besonderen wissenschaftlichen Zugang zu historischen Themen und seine Fähigkeit, Texte in alter Schrift und Sprache zu entziffern und zu verstehen, hob der Vorsitzende des Vereins der "Freunde der Hirschhorner Altstadt" Reiner Lange in seinem Nachruf auf den Vereinskollegen hervor. Daneben ging er auf die vielen Projekte ein, an denen Spiegelberg maßgeblich beteiligt war, wie etwa die Beschilderung historischer Gebäude oder Vorträge zu den unterschiedlichsten heimatkundlichen Themen. Seine eigentliche Profession aber sei die des "Kinderarztes mit Leib und Seele" gewesen, betonte Lange.

Als "besten Kinderarzt der Welt" bezeichnete auch Dr. Harald Nuding seinen verstorbenen Kollegen. Erst im April habe man 25 Jahre gemeinsames Arbeiten in der Eberbacher Gemeinschaftspraxis gefeiert. "Er war ein toller Freund und ein Superkollege", so Nuding.

Stefan Pahl vom "Förderverein Klosterkirche" verwies auf die bleibenden Werte, die Spiegelberg im Verein hinterlasse. Und auf seine Liebe zur Musik. So sei er es gewesen, der die "Ausklang"-Konzerte und die musikalischen "Karmelabende" ins Leben gerufen habe. "Wir werden sie weiterführen", versicherte Pahl, "das sind wir ihm schuldig".

Musikalisch umrahmt wurden die Nachrufe von Hartmut Quiring an Klarinette oder Klavier. Er hatte auch das Lebewohl der Vielen am offenen Grab mit dem einsamen Klang der Solo-Klarinette begleitet: "Shalom chaverim, lehitraot" - "Friede sei mit euch, Freunde, bis wir uns wiedersehen…"