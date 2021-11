Darmstadt/Hirschhorn. (RNZ) Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat der Neckar-AG den Betrieb ihrer Wasserkraftanlage in Hirschhorn für zwei weitere Jahre genehmigt. Konkret erteilte das RP dem Unternehmen die Erlaubnis, mit der wehrseitigen modifizierten Turbine M1 Wasser zum Zweck der Wasserkraftnutzung aus dem Neckar zu entnehmen und es anschließend wieder in den Fluss einzuleiten. Die Entnahme ist aber begrenzt. Außerdem muss vor den Turbinen im Anströmbereich eine elektrische Fisch-Scheuch-Anlage betrieben werden, die verhindert, dass Fische durch den Turbinen-Betrieb zu Schaden kommen.

Geregelt ist in der neuen Betriebserlaubnis folgendes. Im Einzelnen darf die Wasserentnahme im Normalbetrieb für diese Turbine maximal 32 Kubikmeter pro Sekunde – höchstens aber die Hälfte des Neckarabflusses – bei einer Anströmgeschwindigkeit von maximal 0,5 Metern pro Sekunde unmittelbar vor der Fisch-Scheuche betragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Wenn durch die nicht modifizierte Turbine auf der Schleusenseite gleichzeitig Wasser strömt, darf der Gesamtabfluss für den Betrieb beider Turbinen maximal die Hälfte des Neckarabflusses betragen.

Zur Aufrechterhaltung der Funktion von Turbine M2 darf diese im Leerlauf, also ohne Last, höchstens einmal in sieben Tagen für jeweils höchstens zwei Stunden mit maximal der Hälfte des Neckarabflusses beschickt werden. Auch dabei darf die genannte Anströmgeschwindigkeit vor der elektrischen Fischscheuche nicht überschritten werden.

Der zuletzt für die Wasserkraftanlage Hirschhorn erteilte Genehmigungsbescheid war bekanntlich bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Jetzt ergeht der Bescheid des RP wie von der Neckar-AG beantragt für zwei Jahre bis 30. November 2023.