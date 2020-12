Der Einbau der Löschwasserzisterne am Schlossparkplatz wurde von der zuständigen Baufirma Michael Gärtner in Zusammenarbeit mit dem Zisternenhersteller Amiblu Germany mit der Drohne festgehalten. Foto: privat

Hirschhorn. (RNZ) Die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn auf der Schlossauffahrt laufen laut Hessen Mobil wie geplant. Die Asphaltfahrbahn der Zuwegung ab der Landesstraße L3119 bis zum Besucherparkplatz wurde bereits fertiggestellt.

Derzeit werden noch Arbeiten zum Einbau der Löschwasserzisterne im Bereich des Parkplatzes durchgeführt. In der letzten Woche war die Zisterne mit Wasser befüllt und der Untergrund verfestigt worden. In den kommenden Tagen wird nun die Baugrube aufgefüllt. Die Löschwasserzisterne verfügt über ein Volumen von 100 Kubikmetern und kann damit ab sofort im Brandfall für Löscharbeiten zur Verfügung stehen. Voraussichtlich von Mittwoch bis Freitag, 9. bis 11. Dezember, erfolgen dann die Asphaltarbeiten im Bereich des Parkplatzes. Bis etwa Freitag, 18. Dezember, schließen sich Bankettarbeiten und Restarbeiten an der Gesamtstrecke an.

Foto: privat

Im Rahmen der Bauarbeiten erfolgt auf der Strecke eine Erneuerung und Verstärkung der Asphaltfahrbahn auf einer Gesamtlänge von rund 1,36 Kilometern, sowie der Einbau einer Löschwasserzisterne im Bereich des Besucherparkplatzes. Der Einbau der Löschwasserzisterne erfolgte zeitweise parallel zur Fahrbahnsanierung. Die Baukosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 592 000 Euro und vom werden Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen getragen.

Besucher des Schlosses Hirschhorn haben während der Baumaßnahme die Möglichkeit, das Schloss über die Schlossstraße zu Fuß vom Marktplatz aus zu erreichen. Die Wanderwege über den Schlossparkplatz zum Schloss sind weiterhin passierbar.