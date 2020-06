Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. "Es war gewöhnungsbedürftig", sagt Dr. Arnt Heilmann. Auch in der Hirschhorner Hirsch-Apotheke hat das Corona-Virus einiges verändert: Heilmann und seine Angestellten trennen Plexiglasscheibe und Sicherheitsabstand von den Kunden, alle tragen den vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz. "Die Verständigung lief da anfangs mitunter etwas holperig", erinnert er sich.

Semmel, Schinken und Schnitzel lassen sich leichter aussprechen als die Namen von Tabletten und Salben, und wenn eine Frage, ein Problem überhaupt erst mal erläutert werden muss, erschweren die Barrieren zwar die Ausbreitung des Virus, aber leider auch mitunter die Verständigung.

Mittlerweile haben alle gelernt, damit umzugehen, die Schutzmaßnahmen werden bleiben, solange die Bedrohung durch das Virus bleibt, sind sie fester Bestandteil der neuen Normalität.

Gerade in den ersten Tagen des "Lock down" aber herrschte Hochbetrieb in der Apotheke. Wie ein Unwetter war Corona auch über Deutschland hereingebrochen. Auch wenn sich die Bedrohung abgezeichnet hatte, so richtig gerechnet hatten damit die Wenigsten. Und entsprechend auch nicht vorgesorgt.

Dann der Run: auf Medikamente, auf Masken, die innerhalb weniger Tage zur Mangelware wurden, Desinfektionsmittel, vielerorts ausverkauft, kriegte man in der Hirsch-Apotheke. Arnt Heilmann hat es selbst hergestellt, dank persönlicher Verbindungen konnte er die Grundstoffe besorgen. Nicht minder hoch war der Bedarf an Informationen, direkt oder am Telefon: was, wie, wie viel, wie oft.

Viele Leute waren unsicher, in der Apotheke stand das Telefon kaum noch still. Es gehört zum Selbstverständnis von Arnt Heilmann, dass die Kunden jederzeit anrufen können, wenn sie eine Frage haben.

Die Corona-Anfangszeit war eine heiße Phase, die sich bald deutlich abschwächte, sagt der Apotheker. Danach kamen merklich weniger Kunden als zu normalen Zeiten. Über die Gründe spekuliert Dr. Heilmann noch. "Möglich, dass manche nun den Gang zur Apotheke ebenso vermeiden wollten wie den zum Arzt. Und, als Folge der Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Geschäfte, entdeckten mehr Leute die Möglichkeit, sich Ware im Internet zu bestellen.

Einen Lieferdienst gibt es allerdings auch als Service-Angebot der Hirsch-horner Apotheke. Tatsächlich wurde der verstärkt nachgefragt, gerade von Kunden außerhalb der Kernstadt. Weil der Versorgungsbereich der Apotheke bis weit ins Ulfen- und Finkenbachtal reicht, waren die Fahrer bis in die späten Abendstunden unterwegs, um die angeforderten Medikamente ins Haus zu bringen: "Das konnte dann schon 20 Uhr werden, in Einzelfällen auch noch später".

Auch wenn das als Möglichkeit grundsätzlich bekannt war, nutzen jetzt mehr Leute den Service, stellt Heilmann fest. Für den Betrieb und die Fahrer stellt das eine zusätzliche Herausforderung dar. Trotzdem: vergleicht Arnt Heilmann die aktuellen Zahlen mit denen der Vorjahre, liegt die Kundenfrequenz unter dem Durchschnitt.

Ob es daran liegt, dass sich die Leute mit Medikamenten eingedeckt haben, die sie jetzt aufbrauchen, oder ob tatsächlich mehr zu Versandapotheken gewechselt sind, lasse sich jetzt noch nicht erkennen.

Nach wie vor gefragt sind Schutzmasken, konkret: die Einmal-Masken, davon gibt es inzwischen reichlich, die höherwertigen "FFP-2"-Masken werden kaum verlangt, ebenso Stoffmasken nicht: "Wer die hat, wäscht sie"; an Desinfektionsmitteln ist gleichfalls kein Mangel mehr, jedenfalls nicht für die allgemeine Versorgung, auch wenn einzelne Präparate nicht lieferbar sind.

Nach wie vor gibt es Lieferengpässe für Arzneimittel, ein Problem, das sich seit einigen Jahren verschärft hat: nicht ganz so schlimm, wie Dr. Heilmann es befürchtet hatte, aber deutlich schlimmer noch als vor einem Jahr.

Das könne gleichfalls eine Folge des Corona-Virus sein, in diesem Fall in China und Indien. Zwar hat sich bei einigen Präparaten die Situation entspannt – etwa beim Diabetes-Medikament Metformin –, aber die Lieferketten seien teilweise immer noch unterbrochen. Heilmann: "Es bleibt schwierig".