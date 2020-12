Von Barbara Nolten-Casado

Heddesbach/Eberbach-Brombach. Seit sechs Jahren leitet Steffen Banhardt als evangelischer Pfarrer die Geschicke der drei Kirchengemeinden Heiligkreuzsteinach, Heddesbach und Brombach. Wie für die meisten Menschen, so wird auch für ihn, seine Frau Sarah und die beiden kleinen Söhne Weihnachten diesmal anders sein als gewohnt. Im Gespräch vermittelt Pfarrer Banhardt seine Sicht auf 2020, auf Weihnachten im Allgemeinen und speziell in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr.

Herr Banhardt, wie haben Sie dieses ungewöhnliche Jahr erlebt?

Steffen Banhardt: Irgendwie ist das schon so eine Art Normalität geworden. Obwohl – so richtig gewöhnt man sich natürlich nicht daran. Man schaut, was getan werden kann, damit Menschen, die sich nicht mehr in die Gottesdienste trauen, nicht abgehängt werden. Ich telefoniere jetzt viel, besonders mit älteren Menschen, die allein leben.

Man merkt aber auch, wie die Leute in dieser Zeit zusammengewachsen sind. Einkaufsservices etwa, die man im ersten Lockdown seitens der Kirche angeboten hatte, wurden kaum in Anspruch genommen.

In den Dörfern regeln die Menschen das selbst, sie kümmern sich umeinander, auch ohne institutionelle Hilfe. Was mir sehr fehlt, ist das Singen im Gottesdienst, gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Und die Nähe: So Manchen möchte man doch in den Arm nehmen und "frohe Weihnachten" wünschen. Das geht jetzt nicht. Und dann die viele Zeit, die man damit zubringt, Bestimmungen wie Hygiene- und Abstandsmaßnahmen in den Kirchen umzusetzen.

Sie haben einmal die "praktische Theologie" als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit als Pfarrer bezeichnet. Was bedeutet das im Hinblick auf die aktuelle Situation?

Da hat sich etwas verstärkt, das in den letzten Jahren bei mir so nebenher mitlief. Kirche ist nicht nur das, was sonntags im Gottesdienst oder in der Gemeinde passiert, sondern auch viel Digitales.

Da haben wir als Kirche ganz viel gelernt in diesem Jahr. Es sind so viele Gottesdienst-Formate online aus dem Boden gewachsen. Über Instagram habe ich zum Beispiel Menschen erreicht, die ich noch nie im Gottesdienst gesehen habe. Da haben sich sogar seelsorgliche Chats ergeben. Auch das ist eine Art, bei den Menschen zu sein. Für Ältere sind dagegen Telefonandachten der bessere Weg. Man muss schauen: was gibt es? Und was geht? Viel ausprobieren, das Gute behalten.

Was bedeutet Ihnen Weihnachten?

Weihnachten ist dieses Jahr ganz anders spürbar geworden. Das Oberflächliche bricht ein bisschen weg. Die Aussage "Gott wird Mensch" bekommt eine völlig andere Dimension, wenn man sich das ganze Brimborium wegdenkt.

Dann bleibt das kleine, verwundbare Kind im Stall. Das Kind, das so viel Freude ausstrahlt und, wie es die Engel in der biblischen Erzählung ansagen, so eine große Bedeutung für die Welt hat. Diesem Kind kann ich alles sagen, was falsch gelaufen ist, was mich belastet. Es richtet mich nicht. Es nimmt alle Schuld der Welt auf sich. In ihm wird Gott Mensch, so wie ein Mensch sein sollte.

Wie haben Sie das Fest in Ihrer Kindheit erlebt?

Da war als erstes der Kirchgang, dann das Abendessen – es gab meist etwas, das man vor dem Kirchgang in den Ofen schieben konnte. Und dann war da ein Vorhang zwischen Wohn- und Esszimmer. Der wurde einmal im Jahr zugezogen. Dahinter schmückten meine Eltern den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Zurück aus der Kirche gab es zunächst das Abendessen. Das war sehr anstrengend: man wollte doch zu dem Baum und zu den Dingen, die darunter lagen. Irgendwann klingelte dann ein Glöckchen. Aus der alten Familienbibel wurde die Weihnachtsgeschichte gelesen, Weihnachtslieder wurden gesungen, "Oh du fröhliche", "Stille Nacht" – die ganze Liste. Und zwischen dem Gesang durfte ich dann immer mal wieder ein Geschenk auspacken. Und am 25. kamen die Großeltern oder wir fuhren zu ihnen.

Was wird an diesem Weihnachtsfest für Sie als Pfarrer anders sein als sonst?

Es wird keine Präsenz-Gottesdienste geben. Die kleinen Kirchen von Heddesbach und Brombach könnten wegen der Abstandsregeln nur sehr wenigen Menschen Platz bieten. Und auch im Freien geplante Gottesdienste haben wir aufgrund der hohen Inzidenzzahlen abgesagt. Dafür wird es am 24. und 25. Dezember je einen Online-Gottesdienst geben. Beide haben wir in den vergangenen Tagen in allen drei Kirchen und an anderen Plätzen der Gemeinden aufgenommen. Sie werden auf unserem YouTube-Kanal bzw. über die Website www.diekircheimdorf.de zu sehen sein.

Und wie werden Sie privat feiern?

Es wird für mich was völlig Neues sein, an Heiligabend mal nicht in einem Gottesdienst zu sein. Vielleicht gemeinsam etwas kochen, ein bisschen mit den Kindern feiern. Und natürlich werden wir gemeinsam das Video anschauen.

Wie sprechen Sie den Menschen Mut und Trost in dieser schwierigen Zeit zu?

Das ist wahnsinnig schwer. Für mich sind es zum Beispiel Psalmworte, die mir tiefen Trost bieten. Aber das passt nicht für jeden, das ist individuell sehr verschieden. Ich denke, viel Trost, den ich spenden kann, der kommt überhaupt nicht von mir, es ist einer da oben, der dafür sorgt, dass ich die richtigen Worte finde.

Wie lautet Ihr Weihnachtswunsch dieses Jahr?

Dass Corona bald vorbei sein möge. Dass bei den Menschen, die allein zu Hause oder in Altenheimen leben, irgendetwas von der Weihnachtsfreude ankommt. Und was mich betrifft: dass, wenn ich Anfang August aus meiner am 2. Januar beginnenden Elternzeit zurück in den Beruf komme, das Schlimmste der Pandemie vorbei ist. Und dass wir dann wieder Raum haben für das, was jetzt zu kurz kommt.

Was wünschen Sie den Menschen in Ihren Gemeinden?

Dass Sie undefineddiese besonders stille Nacht nochmal ganz neu erleben und wahrnehmen können. Dass die Traurigkeit nicht überwiegt, sondern die Weihnachtsbotschaft des Engels die Oberhand gewinnt: "Siehe, ich verkündige euch große Freude…".