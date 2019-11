Von Felix Hüll

Heddesbach. Nur soviel steht eindeutig fest: Wer Nachfolger von Bürgermeister Hermann Roth wird, entscheidet sich in einer Stichwahl am zweiten Advent, Sonntag, 8. Dezember. Beim Urnengang am heutigen Sonntag schaffte es weder die Bewerberin noch einer der drei Mitbewerber, auf Anhieb eine Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich zu vereinen: Der langjährige Gemeinderat Volker Reibold führt jedoch mit seinem 45,02-Prozent-Ergebnis das Feld vor dem Ratsschreiber Karl Lösch an, der mit 78 Stimmen auf nur 26,8 Prozent kam.

In der kleinsten Kreisgemeinde, die einst auch eine Frauenliste im Gemeinderat hatte, holte die Kandidatin Martina Tavaglione-Nestola mit 70 Stim-men 24,05 Prozent. Weit abgeschlagen im ersten Wahlgang liegt Kfz-Mechaniker Heinz Beisel, den sich elf Wählerinnen oder Wähler als künftigen Bürgermeister wünschten und ihm zu 3,78 Prozent verhalfen.

Voller Spannung verfolgen rund 80 Besucher im Heddesbacher Bürgersaal die Auszählung der Stimmzettel durch die Wahlhelfer mit Wahlleiter Hermann Roth (r. stehend) Foto: Hüll

Erfreut blickt Wahlausschussvorsitzender Hermann Roth auf die Beteiligung heute: die 291 Wähler unter den 397 Wahlberechtigten entsprechen einer Wahlbeteiligung von 74,3 Prozent. Sie ist damit höher als das Interesse an der Wahl Roths 2012. Er war damals einziger Bewerber und hatte bei 391 Wahlberechtigten 244 Bürger an die Urnen gelockt, von denen sich 242 (99,6 Prozent) dann für ihn entschieden hatten.

Von so einem Ergebnis konnten die vier sich diesmal Bewerbenden nur träumen: allgemein galt es in Heddesbach schon vor dem Wahlausgang als wahrscheinlich, dass es im ersten Wahlgang nicht gleich für einen Kandidaten reichen würde.

„Die Optimisten haben gesagt, das klappt gleich beim ersten Mal. Aber andere waren eher Pessimisten. Die waren skeptisch und sagten gleich, es wird einen zweiten Urnengang geben,“ erklärt Stimmenführer Volker Reibold nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses.

Stimmen Von 397 Wahlberechtigten haben 291 ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag damit bei 74,3 Prozent. Alle 291 Stimmzettel wertete der Wahlausschuss als gültig. Von diesen 291 gültigen Stimmen entfielen die Voten auf die Kandidaten wie folgt: > Volker Reibold: 131 Stimmen (45,02 Prozent), > Karl Lösch: 78 Stimmen (26,8 Prozent), > Martina Tavaglione-Nestola: 70 Stimmen (24,05 Prozent). > Heinz Beisel: 11 Stimmen (3,78 Prozent). Es gab zudem noch eine weitere Namensnennung. (fhs)

Als um 18 Uhr die Urne des Wahllokals im Bürgersaal des Heddesbacher Rathauses geschlossen wird, stellen Helfer von Wahlausschussvorsitzendem Roth sowie Achim Fink vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau zügig Stühle auf und bilden aus Tischen eine Barriere, hinter der die Mitglieder des Wahlausschusses für alle sichtbar an ihrem Tisch das Ergebnis aus den rosa Stimmzetteln auszählen.

Um 18.26 Uhr verkündet Hermann Roth die Zahlen. Es bilden sich Grüppchen unter den rund 80 Besuchern, und vor allem um Volker Reibold steht ein Kreis Gratulierender und Diskutierender. Karl Lösch antwortet auf die Frage, ob er enttäuscht sei, beinahe um die Hälfte hinter der Stimmenzahl von Mitbewerber Reibold zu liegen: „Nein.“ Und er werde in die Stichwahl gehen.

Das erwägt auch Tina Tavaglione, die sich das Ergebnis aber erst in Ruhe ansehen und überlegen möchte. So direkt nach Bekanntgabe des Wahlausgangs ist ihr die Zeit für eine Stellungnahme zu früh. Volker Reibold erklärt, bis zum Stichwahltag am 8. Dezember wolle er keinen speziellen Haustürwahlkampf machen. „Ich bin im Ort bekannt, bin immer unterwegs und überall ansprechbar. Da ergeben sich Gespräche von selbst.“

