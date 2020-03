Wie im Schlaraffenland: Bei Edeka in Hirschhorn gibt es alles, was das Herz des Eintopfessers begehrt. Eine freundliche Verkäuferin rückt die Dosen zurecht. Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach/Hirschhorn. "Es ist der Wahnsinn, was momentan eingekauft wird!" Selbst Fachleute reagieren auf das mit dem neuartigen Coronavirus ausgelöste, fast schon fieberhafte Einkaufsverhalten der Kundschaft oft nur mit ungläubigem Staunen. Was, fragen wir uns, sollen dann erst wir Normalverbraucher von all dem halten, was sich da gerade – angeblich oder tatsächlich – in unseren Einkaufsmärkten abspielt? Nachrichten von leer gekauften Regalen, von Versorgungslücken bei Nudeln, Büchsentomaten, Eintöpfen in Dosen, Desinfektionsmittel und Klopapier stehen wie ein Schreckgespenst im Raum. Klopapier? Was für eine Art Virus war das doch gleich? Und wer sollte aus welchem Grund jetzt Klopapier horten – immerhin ist das ja auch eine Platzfrage. Was ist denn da los? Wir wollen es wissen. Zwei Tage in Folge, vormittags und zur Mittagszeit, gehen wir in fünf regionalen Märkten einkaufen.

Unser Eindruck: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch Kunden wie ich, die es nicht so mit der Vorratshaltung haben und gern von Tag zu Tag leben, finden alles, was sie brauchen. Vielleicht nicht immer die gewohnte Marke – die preiswerten Hausmarken sind am ehesten vergriffen –, aber vorhanden ist das gewünschte Produkt praktisch überall, meist auch in ausreichender Menge. Auch scheint, wo was fehlt, der Nachschub nicht lange auf sich warten zu lassen. In allen Märkten wird laufend und kräftig nachgefüllt. Vielleicht lag’s ja nur am schlechten Timing und das Knäckebrot, das eben noch gefehlt hat, ist in einer Stunde schon wieder im Regal … Trotzdem: Flexibel zu sein, ist im Moment sicher nicht verkehrt.

Im dm-Markt sind am Mittwoch die Desinfektionsmittel ausverkauft, am Donnerstag, sagt man der Kundin, wird neu geliefert. Und Toilettenpapier, bei dessen Nichtvorhandensein allein aufgrund der Packungsgrößen im Laden großflächige Leere gähnt, wird für Freitag versprochen. Diese leeren Regalmeter machen optisch so richtig was her – auch im Drogeriemarkt. Niemand muss deswegen aber in Torschlusspanik verfallen. Wer jetzt unbedingt und auf der Stelle noch ein paar Rollen brauchen sollte, geht einfach in den nächsten Laden.

Dass Waren ausverkauft sind, kann mir auch außerhalb dieser Hamsterkauf-Zeiten passieren. Mal stürzen sich alle auf Bier und Grillgut, mal sind die lila Schokohasen alle, mal war ich bei irgendeiner Aktion mal wieder nicht schnell genug. Zurzeit habe ich eben schlechtere Karten, wenn ich eingemachte Erbsen und Bohnen wünsche.

Apropos Aktionsware. Etliches von dem, was gerade als Mangelware gilt, war gerade im Sonderangebot, besonders billig zu haben und ist allein deswegen jetzt weg. "Der Einzelhandel will jetzt abgelaufene Ware loswerden", frotzelt ein Kunde. Rewe schmeißt bekanntlich gerade eine italienische Nudelmarke aus dem Sortiment mit Preisstürzen von 1,49 auf 0,69 Euro pro Packung. Und die eine nicht mehr vorhandene Marmeladensorte gab’s definitiv zum Spottpreis. Bei Penny sind zwar die regulären Doseneintöpfe alle, doch zwei Regale weiter, bei den Sonderangeboten, habe ich unterschiedliche Sorten Konserven zur Auswahl – in XXL-Größe.

Zufall oder nicht: Am Eingang von Kaufland kommen mir lauter Kunden entgegen, die mindestens eine Großpackung Klopapier im Korbwagen haben. Wenn das Wort "Ansteckung" in diesem Zusammenhang nicht so daneben wäre: Der Verdacht drängt sich auf.

Das Einkaufsverhalten scheint ansonsten aber wieder im Lot zu sein, zumindest um diese Tageszeit deutet nichts auf extreme Vorratskäufe und Versorgungsengpässe hin. Man kann überall gemütlich einkaufen, sich von den Angeboten anregen lassen und schauen, worauf man gerade Appetit hat.

Im Übrigen muss man sich natürlich fragen, wie effektiv man sich unter heutigen Wohnverhältnissen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln bevorraten kann, um sich alleine, als Paar oder mit einer fünfköpfigen Familie auf unbestimmte Zeit in häuslicher Quarantäne über die Runden zu bringen. Vielleicht trifft auf Hamstern deswegen ja zu, was ein Kunde über den Run aufs Klopapier sagt: "Da heißt es halt nur noch: Was man hat, hat man!"

Seife in jeglicher Form war anscheinend zu keinem Zeitpunkt vergriffen in regionalen Märkten. Dies mag einen beruhigen oder auch nicht.