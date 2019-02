Haidebowland. (mabi) Endspurt bei den Karnevalfreunden Haidebow (KfH): Der TÜV war samt einem Filmteam in Scheidental, alles ist okay und die bunte Truppe kann bestens gelaunt an den Fastnachtsumzügen mitmachen.

Der Sachverständige des Technischen Überwachungsvereins (TÜV) nahm am Samstag Wagen und Aufbau etwas genauer unter die Lupe. Laut KfH-Vorsitzendem Joachim Banschbach wurde unter anderem der komplette Aufbau, Geländer, Treppenaufgang und Einstiegsbreite geprüft.

Nicht nur die Vorschriftsmaßen wurden kontrolliert, sondern auch Stabilität und Ausführung. "Ladungs- bzw. Transportsicherung ist bei uns auch immer ein Thema, denn ein Haidebow-Wagen hat immer was zum Ein- oder Ausfahren oder eben zum Wegklappen. Solche beweglichen Teile müssen bei den Fahrten auf den Straßen der Druckwelle eines entgegenkommenden LKW/Bus standhalten und dürfen sich nicht lösen bzw. abbrechen", erklärt Banschbach.

Wagenstreichtag im Haidebowland. Foto: privat

Zum Abschluss wurden noch sämtliche Maße genommen und mit denen der Straßenverkehrsordnung verglichen. "Es gab keinen Beanstandungen. Das TÜV-Gutachten wurde erstellt, somit steht der Teilnahme an den Umzügen nichts mehr im Wege."

Begleitet wurde der Prüfer von einem einem Filmteam von "agrarheute", einem Internetportal für die Landwirtschaft. Da sich unter den meisten Faschingswagen ein landwirtschaftlicher Anhänger verbirgt und diese auch zum größten Teil von Traktoren gezogen werden, behandelt die Dokumentation das Thema "Landwirtschaftliche Fahrzeuge bei Brauchtumsveranstaltungen". In Kürze soll die Doku auf deren Videoportal zu sehen sein. Jetzt gibt’s laut Banschbach nur noch diverse Kleinigkeiten zu tun: "Hier noch ein bisschen Farbe, da noch ein Lebkuchen und dort noch ein wenig Grün.

Außerdem muss das komplette Musikequipment noch verbaut werden, wobei ein Teil davon wieder demontiert werden muss. Das Equipment wird am Freitag im Grünen Baum in Eberbach für die Tour de Bütt benötigt und muss am Samstag dann wieder auf den Wagen zurück." Dann heißt es "Haidebow on Tour". Die Haidebower werden auf den Umzügen in Neckargemünd, Hirschhorn, Mudau, Lohrbach und Eberbach präsent sein.