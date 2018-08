Eberbach/Oberzent-Hesselbach. (MD) Zum Glück bietet dieser Ausnahme-Sommer noch jede Menge Gelegenheit, es sich im Freien in einem der regionalen Biergärten gutgehen zu lassen. Wir haben uns dafür die zwei mit dem Namen "Grüner Baum" ausgesucht.

"Kommen und genießen" heißt die Devise im "Grünen Baum" in Eberbach. In dem Traditionslokal mit urgemütlichem Biergarten zwischen Neckarstraße und B37 bietet Familie Chatzipanagiotidis deutsche und griechische Küche sowie eine reichhaltige Getränkeauswahl mit mehr als 50 Sorten Wein.

Seinen Namen verdankt die Wirtschaft einer 180 Jahre alte Platane, die den Biergarten mit um die hundert Sitzplätzen und direktem Neckarblick beschirmt. "Zu uns kommen auch viele Fahrrad- und Motorradfahrer", sagt Sohn Stefanos, der für den Service zuständig ist.

Info: Geöffnet ist täglich von 10 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen durchgehend, dienstags ist Ruhetag.

"Grüner Baum" in Hesselbach: Roland und Sarah Grünvogel im urigen Biergarten. Foto: MD

Ein Geheimtipp ist der Biergarten im "Grünen Baum" in Oberzent-Hesselbach. Das Gasthaus kann auf eine 175-jährige Tradition zurückblicken und wird von Roland Grünvogel, der es von seinen Eltern übernahm, gemeinsam mit seiner Frau Sarah geführt. Auf Bänken und an Bistrotischen kann man Platz nehmen, Sonnenhungrige dürfen sich auch in die Liegestühle legen. Viele Fahrradfahrer und Wanderer seien hier zu Gast, erzählt Roland Grünvogel. Denn der "Grüne Baum", der im Biergarten über 40 Sitzplätze verfügt, liegt direkt am Nibelungensteig.

Großen Wert legt man hier auf regionale Küche und bezieht die Zutaten dazu von Erzeugern aus der Umgebung. Es gibt auch Wild aus heimischer Jagd.

Info: Montags ist ab 15.30 Uhr geöffnet, mittwochs bis sonntags ab 10.30 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.