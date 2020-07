Eberbach. Ab sofort dürfen Patienten wieder ab dem ersten Tag ihres Klinikaufenthaltes besucht werden: Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 19 Uhr. Mund-/Nasen-Schutz und Abstandhalten sind weiter Pflicht.

Ab Mittwoch, 15. Juli, dürfen Patienten der GRN-Klinik in Eberbach (wie auch in den Häusern Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim) wieder ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes Besucher empfangen. Die bisher geltenden Einschränkungen wurden angesichts der stabil niedrigen Zahlen der Covid-19-Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis und in Einklang mit den Vorgaben der Landesregierung weiter gelockert.

Weiter gilt: Im Krankenhaus ist pro Patient ein Besucher am Tag für maximal eine Stunde erlaubt. Diese muss aber nicht mehr zuvor festgelegt werden. Neu ist die Besuchszeit zwischen 14 und 19 Uhr. "Vormittags herrscht in den Kliniken deutlich mehr Unruhe als nachmittags, da sowohl stationäre als auch ambulante Patienten dann ihre Untersuchungen, Termine und Anwendungen haben. Mit einer Besuchszeit am Nachmittag und frühen Abend wollen wir unnötiges Aufeinandertreffen von Patienten und Besuchern weitestgehend vermeiden. Der Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor Ansteckung mit Covid-19 hat nach wie vor Priorität", erläutert GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger.

Eingangskontrollen bleiben bis auf weiteres bestehen: Dabei werden unter anderem Kontaktdaten abgefragt, und Besucher sind in der Pflicht, Erkältungsanzeichen sowie Fieber per Unterschrift auszuschließen. In jedem Zimmer darf sich maximal ein Besucher aufhalten. Die vorgeschriebenen Abstandsregeln müssen dabei eingehalten werden. Mundschutz und Händedesinfektion bleiben verpflichtend.

Die gelockerte Besuchsregelung betrifft nicht Corona-Patienten, die generell keine Besuche empfangen dürfen. Für Patienten, die im Sterben liegen, Palliativpatienten und Väter, die bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein möchten, gelten die ohnehin schon bestehenden Ausnahmeregelungen weiter.

"Wir nähern uns schrittweise wieder einem normalen Klinikbetrieb an, auch wenn das im Hinblick auf einen bestmöglichen Schutz vor Ansteckung eine große Herausforderung ist", so GRN-Geschäftsführer Burger

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 17.32 Uhr

Eberbach. (RNZ) Die am 30. Mai vorsorglich aufgrund zweier positiv getesteter Auszubildender isolierte Station 4 der GRN-Klinik Eberbach wird am Montag, 15. Juni, nach einer über das Wochenende anstehenden gründlichen Reinigung und Desinfektion wieder geöffnet. Dies teilte die Pressestelle am Freitag mit. Auch die dritte durchgeführte Testreihe auf SARS-CoV-2 bei Patienten und Mitarbeitern der betreffenden Station war – wie schon die beiden Durchläufe zuvor – negativ. Das Ergebnis erhielt die Klinik am Donnerstagabend, 11. Juni.

"Wir sind sehr erleichtert, dass der Corona-Ausbruch bei zwei Mitarbeitern unserer Klinik keine weiteren Ansteckungen nach sich gezogen hat. Die Wachsamkeit der Ärzte, das schnelle und verantwortliche Handeln, die sofortige Schutz-Isolation der Station, die 14-tägige Quarantäne möglicher Kontaktpersonen und die dreifache Testreihe auf SARS-CoV-2 haben Schlimmeres verhindert", ist der Eberbacher Klinikleiter Tim Egger überzeugt.

Auf Normalstation verlegt

Zwei Patienten, die sich am Donnerstagabend, 11. Juni, noch auf der Station befunden hatten, sind nach dem negativen Test-Ergebnis und in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf Normalstation verlegt worden. Alle anderen der anfangs 26 auf der Station befindlichen Patienten konnten in die häusliche Quarantäne, eine Anschlussbehandlung oder Anschlussbetreuung entlassen werden, wo sie für mögliche weitere Tests in die Zuständigkeit der jeweiligen Gesundheitsämter fallen.

Infektion per Zufall entdeckt

Erkannt wurden die beiden Covid-Fälle bei Auszubildenden der GRN-Klinik Eberbach, die sich beide im privaten Umfeld angesteckt hätten, durch eine Testreihe, die aufgrund einer unter Corona-Verdacht stehenden Patientin ins Rollen kam.

Während des Aufenthaltes dieser Patientin zeigte sich nach der Aufnahme am 24. Mai zwei Tage später eine deutliche Verschlechterung ihres Allgemein-Zustandes. Unter anderem stiegen die Entzündungswerte deutlich an. Die Patientin wurde zur Sicherheit umgehend isoliert. Ein erster Abstrich am 26. Mai sowie ein zweiter Abstrich am 28. Mai waren jedoch negativ. "Nachdem das CT am Nachmittag des 28. Mai auf eine virale Lungenentzündung hindeutete, wurden trotz des negativen Testergebnisses vorsorglich alle Kontaktpersonen auf das Virus getestet und die Patientin sowie vier direkte Kontaktpersonen isoliert", sagt Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt der Inneren Medizin und Ärztlicher Direktor der GRN-Klinik Eberbach.

Station vorsorglich isoliert

Eine Maßnahme, die wohl Schlimmeres verhinderte: Bei zwei Krankenpflegeschülern, die sich unter den vier isolierten Mitarbeitern befanden, stellte sich der am 29. Mai durchgeführte Test, dessen Ergebnis der Klinik am 31. Mai vorlag, als positiv heraus. Beide hatten sich im privaten Umfeld infiziert, wie sich hinterher herausstellte. Die gesamte Station wurde am 31. Mai in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt schutzisoliert.

"Weil wir unter allen Umständen eine Verbreitung des Coronavirus innerhalb des Krankenhauses verhindern möchten, haben wir uns strikt an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Gesundheitsämter gehalten und umfangreiche prophylaktische Maßnahmen ergriffen, eine dreistufige Testreihe in die Wege geleitet und die komplette Station 4 vorsorglich schutzisoliert", sagt Dr. Bernhard Nitsche.

Klinikleiter Tim Egger schickt in diesem Zusammenhang einen Dank an Mitarbeiter und Patienten: "Wir möchten uns für das Engagement unserer Mitarbeiter, aber auch für das Vertrauen der Patienten ausdrücklich und herzlich bedanken. Wir freuen uns, dass unsere ergriffenen Schutzmaßnahmen sowie unser Hygiene-Konzept sowohl unsere Patienten als auch unsere Mitarbeiter vor einer weiteren Ansteckung bewahren konnten und uns und unsere Patienten auch in Zukunft schützen werden."

Update: Freitag, 12. Juni 2020, 17.25 Uhr

Corona bei Azubis ist Ämtern schon 12 Tage bekannt - Komplette Station isoliert

Von Christofer Menges

Eberbach. Für die Eberbacher GRN-Klinik auf dem Scheuerberg gibt es noch keine Corona-Entwarnung. Zwei Krankenpflegeschüler waren dort auf das Virus getestet worden, nachdem sie Kontakt zu einer Verdachtspatienten hatten. Bei der Verdachtspatientin erwies sich der Test als negativ. Doch bei den Krankenpflegeschülern wurden Infektionen mit dem dem Corona-Virus festgestellt. Wie sich erst jetzt herausstellte, lag das Testergebnis der beiden Auszubildenden den Gesundheitszentren Rhein-Neckar spätestens am Samstag, 30. Mai, vor. Bekannt wurde das aber erst diesen Dienstag, zwölf Tage später, auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Die Azubis wurden laut einer Kliniksprecherin nach Vorliegen der positiven Testergebnisse nach Hause und in Quarantäne geschickt. Eine komplette Station wurde von 30. Mai an sicherheitshalber isoliert. Patienten und Personal wurden durchgetestet. Zwei Testreihen waren bislang negativ. Eine dritte Testreihe lief diesen Mittwoch. Das Ergebnis lag bis Mittwochabend noch nicht vor. Sollte darunter erneut kein positiver Test sein, kann die Isolierung der Station aller Voraussicht nach aufgehoben werden.

Noch gibt es dabei einige Unklarheiten: Von der Isolierung der kompletten Station waren laut Klinik 26 Patienten betroffen. Davon sind aber schon wieder einige entlassen worden – auch schon bevor die dritte Testreihe lief. Am Mittwoch sind laut einer Kliniksprecherin noch neun der von der Isolierung betroffenen Patienten im Krankenhaus gewesen.

Bekannt gemacht wurde die Isolierung der Station erst zwölf Tage später auf Nachfrage dieser Zeitung. Eine medizinische Fachangestellte, die ihren im Krankenhaus operierten, über 80 Jahre alten schwerkranken Vater besuchen und abholen wollte, berichtete am Dienstag, 2. Juni: "Heute hätte er nach Hause gedurft, aber ausgerechnet heute ist wohl auf der Station 4 ein Coronafall eingetreten." Einen Tag später meldete sie: "Papa muss jetzt doch länger im Krankenhaus bleiben wegen dem Corona-Fall auf Station".

Eine Mitteilung der Klinik dazu gab es nicht. Aus der täglich veröffentlichten Statistik lässt sich der Vorfall nicht ablesen: Dort werden unter den isolierten Verdachtsfällen nur Patienten mit Symptomen geführt. Diesen Mittwoch waren das laut GRN-Klinik fünf, die auf Normalstation isoliert waren. Intensiv- und Beatmungsfälle gab es keine. Lediglich in der Statistik des Landratsamts tauchen am Samstag, 30. Mai, zwei neue positiv Getestete auf – im gesamten Rhein-Neckar-Kreis. Am Pfingstmontag wurden dann zwei neue Corona-Fälle in Eberbach gemeldet. Dass es sich dabei um die zwei Krankenpflegeschüler der GRN-Klinik gehandelt haben muss und eine komplette Station mit 26 Patienten umgehend vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde, teilte keiner mit.