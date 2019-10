Referenten beim Patienteninfotag der GRN-Klinik in der Stadthalle: (v.l.) Chefarzt Dr. Bernd Nitsche, Dr. Jan Voegele (Chefarzt Urologie), Dr. Thorsten Löffler (Stellvertretender Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie), Dr. Martin Stark (Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie), Dr. Basem Meraikib (Oberarzt der Abteilung für Gastroenterologie), Dr. Daniel Herzenstiel (Oberarzt Kardiologie) und Dr. Haitham Abu Sharar (Stellvertretender Chefarzt Kardiologie). Foto: privat

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Der Patient war umgekippt wie aus dem Nichts. Als er ebenso plötzlich wieder zu sich kam, war er bereits im Krankenwagen: Er fühlte sich fit und wollte heim. Dr. Daniel Herzenstiel, Oberarzt in der Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie an der GRN-Klinik Eberbach, beschreibt das Phänomen so: "Als hätte man einen Schalter umgelegt." Der Grund für die Ohnmacht zeigte sich im EKG: eine Herzrhythmusstörung.

Herzprobleme und was sich dagegen tun lässt, waren nur eins von mehreren medizinischen Themen beim Patienteninfotag am Dienstagabend in der Eberbacher Stadthalle.

Das Reizleitungssystem vergleicht Herzenstiel mit einer Stromleitung, es erzeugt die Impulse für den Herzschlag und leitet sie weiter, damit ist es so wichtig wie der Muskel selbst, der so genannte Sinusknoten im rechten Vorhof ist der Taktgeber. Funktionsstörungen können durchaus lebensbedrohlich sein, meist aber sind die Betroffenen kurzatmig und weniger leistungsfähig; Schwindel und Ohnmachtsanfälle (die für sich genommen auch ganz harmlos sein können) und Herzstolpern sollten abgeklärt werden.

Ein Schrittmacher ermöglicht den Patienten wieder ein weitgehend normales Leben. Er wird unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt, nötig ist dafür nur ein kleiner Hautschnitt von drei Zentimetern; der Eingriff gilt als risikoarm und dauert nicht länger als eine Stunde.

Moderne Geräte stimulieren nicht mehr durchgehend, sondern erkennen, wann das Herz den nötigen Impuls braucht. Ein Aggregatwechsel nach sieben bis 15 Jahren dauert nur 15 Minuten und wird ambulant vorgenommen.

Häufigste Ursache für Rhythmusstörungen, die von der Herzkammer ausgehen, ist eine erblich bedingte Herzmuskelschwäche und Vernarbungen durch vorangegangene Infarkte. Ein implantierter Defibrillator unterbricht das Kammerflimmern, der Herzschlag kann sich wieder normalisieren. Dieser lebensrettende Impuls werde individuell sehr unterschiedlich (als extrem belastend, mitunter aber überhaupt nicht) wahrgenommen, sagt Dr. Herzenstiel. Mit Defibrillator sei aber ein weitestgehend normales Leben möglich.

Die Schrittmacher-Ambulanz am GRN Eberbach ist Kompetenzzentrum für Herzrhythmus-Störungen und Anlaufstelle für Patienten im Umkreis von 20 Kilometern, sie arbeitet mit der Heidelberger Universitätsklinik zusammen und ist vernetzt mit den Haus- und Fachärzten der Region.

Ebenfalls Thema: die Prostata. Viele Männer jenseits der 50 bekommen damit Probleme. Sie vergrößert sich, das ursprünglich kastanienförmige Organ ähnelt mehr einer Pyramide und engt dabei die Harnröhre ein. Die Beschwerden müssen nicht ausgeprägt, können aber ziemlich heftig sein. Auffällig: Der Harnstrahl wird schwächer, Mann muss öfter und wenn, dann muss es schnell gehen, auch nachts; Inkontinenz ist nicht seltenes Problem, wird aber schamvoll verschwiegen.

Die Entleerung der Blase beginnt und endet verzögert, dauert länger und ist häufig nicht vollständig. Dadurch werden Bakterien nicht ausgespült, in der Folge kann es zu Entzündungen, Blasensteinen und durch den Rückstau auch zu Nierenschädigungen kommen. Zur Abklärung gehören Ultraschall, Blut- und Urin-Analysen und ein manuelles Abtasten. Wenn durch Medikamente keine Besserung erreicht wird, kann die Prostata operativ verkleinert und somit ein wieder ein freier Abfluss aus der Blase ermöglicht werden.

Dr. Jan Voegele, Chef der Urologie in Eberbach, weist darauf hin, dass auch danach eine regelmäßige Kontrolle wie auch die Krebs-Vorsorge beim Urologen unabdingbar ist. Für allgemeine Informationen nennt er die Internet-Links www.urologie-fuer-alle.de, www.urologenportal.de und www.dieblase.de.

Brandneu ist ein Imagefilm der Deutschen Gesellschaft für Urologie auf YouTube: "Die Vielfalt wartet". "Alle wesentlichen Maßnahmen können in Eberbach gemacht werden", sagt Voegele.