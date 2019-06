Cenk Alagöz, Shelly Weber und Kastriot Ahmeti (v.l.) im Schulhof der Eberbacher Gemeinschaftsschule. Die drei haben ihren Realschulabschluss schon fast in der Tasche. Allerdings steht bis zu den mündlichen Prüfungen noch einmal viel Lernen an. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Noch ein paar Tage müssen sie richtig pauken, nächste Woche stehen noch mündliche Prüfungen an. Doch dann haben es auch die Abschlussschüler der Gemeinschaftsschule hinter sich gebracht, sie werden am Montag, 15. Juli, verabschiedet. Drei von ihnen aus der Klasse 10a, die ihren Realschulabschluss schon so gut wie geschafft haben - Shelly Weber, Cenk Alagöz und Kastriot Ahmeti -, erzählen, wie es in der Schule war und was sie jetzt vorhaben. Außerdem haben sie noch ein paar Tipps für ihre Nachkömmlinge auf Lager.

Die in Mettingen geborene 16-jährige Shelly hat eine Grundschule in Niedersachsen besucht. Seit drei Jahren ist sie auf der Eberbacher Gemeinschaftsschule (GMS), hat hier im vergangenen Jahr ihren Hauptschulabschluss absolviert. Am 2. und 4. Juli hat sie noch zwei mündliche Prüfungen in Mathematik und in GOS (Gesundheit und Soziales), ihren Realschulabschluss aber schon "so gut wie in der Tasche". Neben der mündlichen Pflichtprüfung will sie noch eine weitere ablegen, "um mich zu verbessern". Bis kommenden Dienstag steht dennoch tägliches Lernen an, "vor allem in Mathe". Stress will sie sich aber nicht machen. Für sie war es immer klar, dass sie ihren Realschulabschluss noch machen will.

Ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) in der Heilerziehungspflege bei der Johannes Diakonie in der Eberbacher Wohnanlage steht für sie ab September auf dem Plan. "Ich habe dort ein einwöchiges Schulpraktikum absolviert und vier Wochen als Ferienjobberin gearbeitet." Da stand für die 16-Jährige fest, "dass das meins ist". "Die Arbeit mit Menschen mit Handicap hat mir sehr gut gefallen. Es ist einfach das Feeling, die Bindung zwischen den Menschen. Es ist ein schönes Gefühl, ihnen zu helfen - und es kommt so viel zurück."

Shelly will anschließend vielleicht eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin beginnen. "Danach mache ich vielleicht noch das Abitur. Das steht noch nicht fest. Eins nach dem anderen", sagt sie lachend. Shelly ist einerseits froh, dass die Schule erst mal rum ist. "Andererseits auch wieder nicht. Nach zehn Jahren Schule ist es Gewohnheit, täglich von 8 bis gegen 15 Uhr geht man dort hin. Das FSJ wird auf jeden Fall eine Umstellung, auch die Arbeitszeiten." Wenn das Mündliche und die Verabschiedung rum sind, wird Shelly noch die "Ferien genießen, eine Woche in Auschwitz/Polen verbringen und sich dann auf die Arbeit vorbereiten".

Cenk (17) ist Eberbacher. Nach der Dr.-Weiß-Grundschule kam er für ein Jahr auf die Realschule, wechselte dann auf die Gemeinschaftsschule (früher Werkrealschule). Neben der mündlichen Pflichtprüfung in "Technik" will er nächste Woche noch in Mathematik ins Mündliche, "um mich zu verbessern". Auch für ihn steht bis zu den Prüfungen am 1. und 4. Juli "tägliches Lernen" an.

Cenk will dann auf die Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg, sein Abitur machen. Eine vorläufige Zusage hat er bereits. Ob er endgültig genommen wird, steht erst fest, nachdem er sein Abschlusszeugnis eingereicht hat. "Danach würde ich gerne eine Ausbildung im gehobenen Dienst bei der Polizei machen", sagt er. Noch im Sommer will er versuchen einen Praktikumsplatz bei der Polizei "in einer größeren Stadt" zu bekommen. Bis zum nächsten Schulbeginn steht erst einmal "entspannen" an sowie Urlaub "wahrscheinlich in der Türkei".

"Ich bin einerseits froh, wenn alles vorbei ist. Andererseits merkt man jetzt schon, dass die Lehrer bald nicht mehr für uns da sind - das ist schade. Wir hatten zu den meisten Lehrern eine sehr gute Beziehung." Vor allem in der zehnten Klasse, so Cenk, wurden "wir ausschließlich - sogar in den Hauptfächern - von Lehrern unterrichtet, die wir mögen."

Kastriot (18) war in der Grundschule in Sinsheim, dann in Schönau, wo er heute noch wohnt. Bis zur neunten Klasse besuchte er das Gymnasium in Neckargemünd. Dann wechselte er auf die GMS, da ein Wechsel in die zehnte Klasse auf der Eberbacher Realschule nicht möglich war. "Es war alles einfacher an der GMS", sagt Kastriot. Eine große "Eingewöhnungszeit" hat er nicht gebraucht, er wurde von den Mitschülern "herzlich empfangen". Mündlich steht für ihn kommende Woche noch WUI (Wirtschaft und Informatik) an.

Auch er hat bereits eine vorläufige Zusage von der Julius-Springer-Schule in Heidelberg. Im zweijährigen Berufskolleg will er dort sein Fachabitur machen. Was er dann macht, steht noch nicht fest: "Entweder noch ein Jahr für die Allgemeinde Hochschulreife dranhängen und dann studieren, oder eine Ausbildung - vielleicht Chemikant oder Automobilkaufmann. Eventuell bewerbe ich mich auch bei der Polizei oder ich studiere Lehramt; das ist alles noch offen, in den nächsten zwei Jahren werde ich mich entscheiden". Auch Kastriot wird die Lehrer vermissen. Da er aber nur ein Jahr mit ihnen verbracht hat, "ist das nicht so tragisch". "Ich gehe ja auch weiter auf die Schule, da kommen wieder neue Lehrer", sagt er lachend. Bis zum neuen Schulbeginn will Kastriot für zwei Wochen in den Kosovo, dann eventuell noch mit Freuden Urlaub machen.