Von Peter Bayer

Eberbach. Die TSG Hoffenheim ist Sieger des Gelita U 12-Cups 2019. Die Kraichgauer gewannen alle ihre neun Spiele und haben das Turnier verdient gewonnen. Im spannenden Finale setzten sie sich knapp mit 4:3 gegen den Nachwuchs des FC Bayern München durch, der erstmals in Eberbach dabei war.

Die Hohenstaufen-Sporthalle war am Samstag wieder einmal Schauplatz einer hochkarätigen Sportveranstaltung. Die U 12-Junioren von zehn Fußball-Bundesligisten begeisterten mit ihren technischen Fertigkeiten. Die knapp 800 Zuschauer in der Halle bekamen all das geboten, was das Herz des Fußballfans erfreut: technische Kabinettstückchen, tolle Dribblings, packende Zweikämpfe und natürlich jede Menge Tore. Komplettiert wurde das Teilnehmerfeld durch den DFB-Stürzpunkt Baden, die Badische U 13-Mädchenauswahl und zwei Mannschaften des Veranstalters Eberbacher Sport Club (ESC).

Die Spieler der vier Erstplatzierten mit ihren Betreuern, den Organisatoren (v.l.) Tobias Soldner, Esther und Frank Mutschler, dem designierten ESC-Vorsitzenden Ralf Bettinghausen sowie VfB-Ehrenvorsitzendem Joachim Scheible (r.). Fotos: Peter Bayer

Auch wenn solch ein Turnier eine Bühne für die möglichen Stars on morgen ist, auf der sie sich den auch in Eberbach anwesenden „Scouts präsentieren können, blieb es sehr fair. Laut Organisator Tobias Soldner gab es außer ein paar Blessuren keine größeren Verletzungen und in den insgesamt 50 Spielen nur drei Zeitstrafen.

Die beiden Eberbacher Mannschaften hatten es schwer, für sie war das Turnier nach der Vorrunde beendet. Immerhin schoss Eberbach I beim achtbaren 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern nach nur 15 Sekunden das erste Tor des Turniers. Während die Hoffenheimer durchs Turnier marschierten, mussten die „Bayern“ im Halbfinale gegen Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt ins Neunmeterschießen, wo sie mit 6:5 das bessere Ende für sich hatten. Im Spiel um Platz drei hatten die Frankfurter im Neunmeterschießen gegen den FSV Mainz 05 dann jedoch mit 4:2 die Nase vorn. Im Finale drehten die Hoffenheimer einen frühen Rückstand und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Die Hoffenheimer wiederholten damit ihren Turniersieg von 2017, während für Titelverteidiger FC Augsburg im Viertelfinale Schluss war.

Nicht nur für die Spieler war es ein langer Tag, auch für einige der knapp 100 Helfer. Um 7 Uhr waren die ersten bereits in der Halle, erst gegen 20 Uhr wurden die Lichter ausgemacht.

Von allen Teilnehmern gab es einmal mehr nur Lob für die Ausrichter und die Aussage, im nächsten Jahr wieder dabei sein zu wollen. Aber nicht nur sportlich war die Veranstaltung ein voller Erfolg, auch über mangelnden Umsatz konnten sich die Veranstalter nicht beklagen. „Ausverkauft“ hieß es an der Essenstheke kurz vor Ende des Turniers.