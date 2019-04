Sechzig Freiwillige aus den Vereinen und einige Einzelkämpfer sind am Wochenende losgezogen, um die hessische Nachbarstadt Hirschhorn vom Müll in der Landschaft zu befreien. Auch eine muslimische Gruppe half wieder mit.

Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. Höchste Zeit, im Freien mal wieder groß reinezumachen, wie es derzeit allerorten geschieht. "Es ist kaum zu fassen, was manche Leute so einfach in der Natur entsorgen", fasst der Erste Stadtrat Karlheinz Happes am Samstagmittag das Ergebnis der diesjährigen "Aktion Saubere Landschaft" zusammen. Seit 1984 machen sich in Hirschhorn alljährlich an einem Samstag im Frühling Vereine und einzelne Bürger auf, um aus Gras und Gebüsch zu holen, was Mitmenschen achtlos oder auch ganz bewusst dort fortwerfen. Etwa sechs Kubikmeter Unrat haben rund sechzig fleißige Helfer am vergangenen Samstag zusammengetragen.

Um neun Uhr morgens versammelten sich alle Landschaftsputzwilligen vor dem Rathaus, um sich - in wetterfeste Kleidung verpackt und mit Arbeitshandschuhen versehen - von Happes ihren Sammelbezirk zuweisen zu lassen. Müllsäcke wurden verteilt, dann ging es an die Arbeit.

Die Hirschhorner Ritter sollten Ersheim von herumliegendem Müll befreien, "Profil Hirschhorn" machte sich rund um Schloss und Hinterstädtchen ans Werk, die Jugendfeuerwehr Langenthal säuberte ihren Ortsteil. Weitere Vereine, Gruppen und Einzelpersonen knöpften sich unter anderem Neckarufer, Slipanlage, Spielplatz, Bahnhofsumfeld oder Michelberg vor. Karlheinz Happes und Bauhof-Mitarbeiter Karl Satter fuhren von Station zu Station, um das Sammelgut abzutransportieren.

Zwei Pritschenwagen voll Unrat haben allein Bürgermeister Oliver Berthold und seine Partnerin Nadine Herbig entlang der Straße zwischen Hirschhorn und Langenthal zusammengelesen. Dreißig Autoreifen, Autositze, eine Autotür, eine Auspuffanlage, eine Mikrowelle oder Gardinenleisten hatten skrupellose Umweltvermüller hier neben allerhand Kleinkram die Böschung hinuntergekippt. Und etliche Säcke original verpackter Blumenerde. "Wir haben die Säcke aufgeschnitten, die Erde verteilt und dann nur die Beutel mitgenommen", berichtet Berthold.

Heiko Ehret vom Angelsportverein Hirschhorn ist von Anfang an alljährlich bei der Landschaftsputzaktion dabei. "Wir Angler wollen ja nicht nur Fische fangen, wir fühlen uns auch für die Natur um uns herum verantwortlich", sagt er am Samstag nach getaner Tat. Leider gebe es auch unter den Anglern schwarze Schafe, die ihre Hinterlassenschaften von Bierflaschen über Mais-Dosen bis hin zu Essensverpackungen einfach in die Hecken am Neckarufer werfen. "Aber sowas machen hauptsächlich Auswärtige", ist Ehret überzeugt. "Unsere Vereinsmitglieder tun das nicht." Und dann ist da auch noch das jährliche Hochwasser, das ebenfalls eine Menge Unrat am Ufer hinterlässt. Acht Säcke Kleinmüll haben die Männer vom Angelsportverein gesammelt, plus "Sperrgut". "Aber", stellt er erfreut fest, "letztes Jahr war’s noch mehr."

Dreißig Autoreifen, eine Autotür, eine Auspuffanlage, eine Mikrowelle und anderen Schrott hat der Bürgermeister zwischen Hirschhorn und Langenthal aufgelesen. Fotos: privat

Zum fünften Mal beteiligten sich heuer auch Mitglieder der muslimischen Gemeinde "Ahmadiyya Muslim Jamaat K.d.ö.R." am Landschaftsputz. "Oft wird der Islam mit Hass und Gewalt in Zusammenhang gebracht", sagt Scheikh Tarig Ahmad von der Hirschhorner Gemeinde, der von fünf Männern der Eppelheimer Gemeinde bei der Aktion unterstützt wurde. Sie waren eigens zum Reinemachen ins Neckartal gekommen. "Unser Motto lautet aber ‚Liebe für Alle, Hass für Keinen‘" erläutert Scheikh Tarig Ahmad. "Wir möchten, dass die Menschen hier uns kennen lernen und wollen etwas für die Allgemeinheit und für den guten Zweck tun." Eine ganze Packung Müllsäcke hätten er und seine Mitsammler am Morgen bekommen, berichtet er. "Zwei oder drei waren am Ende noch übrig." Allein sechs Säcke voll "Flachmänner" hatte die muslimische Gruppe rund um den Bahnhof zusammengelesen.

Am Mittag ist ein Teil der Aktionsteilnehmer noch einmal im Feuerwehrhaus in Langenthal zusammengekommen, wo die Jugendfeuerwehr des Ortsteils sie mit von der Stadt gestiftetem Mittagessen und Getränken bewirtet.

Erster Stadtrat Happes dankt den Helfern für ihren Einsatz und verspricht: "Nächstes Jahr sammeln wir wieder - aber etwas früher, damit das Gras noch nicht so hoch ist."

Info: In Eberbach findet der Frühjahrsputz am Samstag, 4. Mai, von 9 bis 13 Uhr statt. Treffpunkt ist der Neue Markt. Helfer können sich auf www.eberbach.de oder telefonisch unter (0 62 71) 87.254 anmelden.