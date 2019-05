Eberbach. (fhs) Bei der dritten Vorstellungsrunde im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses präsentierte nun die Vereinigung der Freien Wähler Eberbachs (FWE) ihre Kandidaten zur Kommunal- sowie Kreistagswahl am 26. Mai. Als "Programmreferent" warf Andreas Meier per Power Point das Programm der Freien Wähler an die Saalwand. Der FWE-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Peter Wessely, blickte auf Erfolge in der letzten Legislaturperiode zurück. 20 der 22 Listenbewerber (6 Frauen, 16 Männer im Alter zwischen 28 und 67 Jahren) portraitierten sich in Kurzansprachen selbst. Im Anschluss bestand Gelegenheit für die gerade mal ein Dutzend Besucher, mit den Kandidaten bei Getränken und Häppchen ins Gespräch zu kommen.

Hintergrund Die Kandidaten Edgar Sigmund (61), Diplom-Betriebswirt, Eberbach Karen Schrieber (44), Bankbetriebswirtin, Eberbach Andreas Meier (39), Software-Administrator, Eberbach Prof. Dr. Dietmar Polzin (54), Hochschulprofessor, Pleutersbach Armin Grein (57), Bundesbahnoberamtsrat, Neckarwimmersbach Peter Wessely (55), Bankkaufmann, Eberbach Barbara Conradi (35), Diplomsozialpädagogin, Eberbach Patrick Schottmüller (49), Leitender Notarzt, Eberbach Isabel-Maria Grüber (41), Hausverwalterin, Eberbach Natascha Siefert (54), Wirtschaftsingenieurin, Eberbach Udo Geilsdörfer (52), Gemeinschaftsschulrektor, Neckarwimmersbach Christiane Hirsch-Jung (47), Hotelbetriebswirtin, Eberbach Timo Salzmann (38), Koch/Küchenchef, Eberbach Ralf Lutzki (50), selbstständiger Konditormeister, Pleutersbach Michael Reinig (54), Kfz-Meister, Neckarwimmersbach Uwe Jung (57), Hotelier, Eberbach Prof. Dr. Stefan Leukel (47), Hochschulprofessor/Steuerberater, Eberbach Melanie Hiller (28), Online-MarketingManagerin, Neckarwimmersbach James Kearney (58), Gebäudedienstleister, Eberbach Jochen König (57), Philosoph, Eberbach Oskar Dexheimer (33), Rechtsanwalt, Eberbach Siegfried Zwerger (67), Hotelier i.R., Neckarwimmersbach

"Sachlich, kompetent und unaufgeregt" haben die Freien Wähler ihre Plakate, Prospekte und ihr Programm 2019 überschrieben, das sie inhaltlich nach sieben Schwerpunkten gliedern: Allem voran steht das Sichern der finanziellen Handlungsfähigkeit Eberbachs.

Es folgen Modernisierung der städtischen Infrastruktur wie etwa der Trinkwasserversorgung und der Stadtwerke, drittens der Wunsch, dieses "so liebenswerte Eberbach als starkes, zukunftsfähiges Mittelzentrum mit attraktiver Innenstadt und lebenswerten Ortsteilen zu erhalten und fortzuentwickeln".

Die Freien Wähler wollen "attraktive Rahmenbedingungen für Handel, Handwerk und Industrie schaffen", "gute Lebensbedingungen für Kinder, Familien und Senioren sichern" und Vereine sowie ehrenamtliche Tätigkeit fördern.

Nicht zuletzt durch ihre Webseite, aber auch durch die öffentlichen Fraktionssitzungen und durch Teilnahme der Bewerber überall im gesellschaftlichen Leben der Stadt wollen die Freien Wähler "Bürgerbeteiligung und Transparenz politischer Entscheidungen stärken".

"Für uns ist nicht die Anzahl gestellter Anträge entscheidend, sondern deren Qualität", betonte Fraktionschef Wessely. "Mit so was kann man nämlich auch die Verwaltung unnötig beschäftigen." Wessely strich das Engagement der Freien Wähler für den Neubau von Feuerwehrgerätehaus und Kindergarten sowie für den Breitbandausbau und freies WLAN heraus. "Leider keine Mehrheit gab es für eine Landesgartenschau in Eberbach oder für die zweite Neckarquerung."

Die Absage an eine "für die Sicherheit notwendige" zweite Brücke hat Eberbachs Leitenden Notarzt Dr. Patrick Schottmüller "so geärgert, dass ich mich zur Kandidatur entschlossen hab’".

Dies und die Notwendigkeit eines Schwimmbades zum Erhalt der Gesundheit der Menschen sowie weitere Verbesserungsmöglichkeiten dieser Stadt, "in die ich mich als gebürtiger Karlsruher gleich zweimal verliebt habe", seien seine Motivation zu kandidieren.

"Bei uns darf jeder seine Gedanken frei äußern, es gibt keinen Fraktionszwang und keine ideologischen Scheuklappen", erklärte Andreas Maier. Die sieben Programmschwerpunkte seien jedoch Grundlagen, zu denen sich alle Bewerber bekennen. Dazu gehören auch ein "Instandhaltungskonzept für belastbare Entscheidungsgrundlagen", ein "zukunftssicheres Glasfasernetz auch für Ortsteile", der "Erhalt der Innenstadt als touristisches Ziel durch Verbesserung von Ambiente und Flair", ein "schlüssiges Parkraumkonzept" sowie "Ansiedlung von Handel und Gewerbe". Die Freien Wähler wollen die (Klein-)Kindbetreuung ausbauen, das breite Schulangebot Eberbachs erhalten und "gute Bedingungen für Haus- und Fachärzte, Apotheker und Heilberufler schaffen" sowie das Krankenhaus stärken. Dafür wichtig sei die Wahl der FWE-Kreistagskandidaten Peter Reichert, Peter Wessely und Ralf Lutzki. Am Herzen liegen den FWE auch "wirtschaftlich tragfähige Konzeptionen für stadtnahes betreutes Wohnen für Senioren und Menschen mit Behinderungen".

Info: Alle Infos zu Kandidaten und Programm sowie die Wahlinfostände an den Samstagen 18. und 25. Mai finden Interessierte unter www.freie-waehler-eberbach.de