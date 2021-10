Von Christofer Menges

Eberbach. Die Freibad-Saison in Eberbach ist zu Ende. Vorige Woche war letzter Badetag in den Becken in der Au. 31.100 Badegäste wurden während der Saison gezählt, die meisten an einem Tag, 980, am 15. August

Von Spitzenzahlen früherer Jahre ist die Besucherzahl in diesem Jahr weit entfernt. 115.000 gingen im Hitzesommer 2003 im Eberbacher Freibad schwimmen. Auch von den mindestens 60.000 in normalen Jahren war die Badesaison 2021 weit entfernt. Corona mit nur online buchbaren Tickets für feste Zeiten und Begrenzung der maximalen Besucherzahl verhagelte den Städtischen Diensten die Bilanz.

Im Durchschnitt kamen an den 130 Tagen, die das Freibad geöffnet hatte, 239 pro Tag, allerdings mit einigen Schwankungen: Wurde am 15. August, einem Sonntag, der Spitzenwert von 980 Tagesgästen gezählt, waren es elf Tage später am 26. August, einem Donnerstag, nur 36. Der Monat mit den meisten Besuchern war der Juni mit 10 502 Badegästen. Im August kamen insgesamt die wenigsten (6774).

Betrieb war aber die ganze Saison durch. Tage, an denen die Badezeiten wegen schlechten Wetters eingeschränkt wurden, gab es in diesem Jahr nicht.

Die Corona-Pandemie mit den öfters geänderten Verordnungen, die im zweiten Jahr in Folge zu Einschränkungen beim Badebetrieb führten, nennt Stadtsprecher Ingo Moneta als größte Herausforderung – auch fürs Personal, das auf die Einhaltung achten und sich bei geänderten Regeln umstellen musste.

Was laut Moneta gut ankam, war der geöffnete Kiosk, der gut angenommen worden sei. Ob es künftig wieder ein größeres Bewirtungsangebot im Bad geben wird, dazu könne hingegen derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Was hingegen sicher ist: Auch in diesem Jahr schreiben die Bäder wieder rote Zahlen - wegen der Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen noch einmal deutlich mehr als geplant.

Im vorigen Jahr betrug das Minus, das die Städtischen Dienste in ihrem vorläufigen Jahresergebnis ausweisen, fast 1,1 Millionen Euro für Frei- und Hallenbad. Geplant waren eigentlich "nur" 920.000 Euro Miese. Ausgeglichen wird der Verlust über die Gewinnbeteiligungen an der Stadtwerke GmbH, die mit Strom- und Gasverkauf rund 1,7 Millionen Euro einbrachten.

Jetzt ist der Herbst da. Das Freibad ist zu. Seit Dienstag hat das Hallenbad wieder geöffnet. Am vorigen Freitag hat das Technische Hilfswerk einen Teil des Wassers aus dem Freibadbecken ins Hallenbad gepumpt.

Vier Stunden, dann war das überdachte und beheizte Becken befüllt. Auch hier gibt es Einschränkungen bei den Badezeiten. Die Sauna hat seit Dienstag, 12. Oktober, wieder für Gruppen von bis zu fünf Leuten geöffnet und ist dann dienstags, mittwochs und donnerstags von 13 bis 15.30 und von 16.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Schwitzen darf dort vorerst nur, wer einen 3G-Nachweis vorlegen kann.

Info: Tickets fürs seit kurzem wieder geöffnete Hallenbad gibt es online auf www.stadtwerke-eberbach.de oder telefonisch mittwochs und freitags von 8.30 bis 9.30 Uhr unter 0151/126 323 15.