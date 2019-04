Eberbach. (me) Im Mai beginnt die Freibadsaison in den idyllisch am Neckar gelegenen Eberbacher Bädern in der Au. Am Samstag packten 14 Helfer des Fördervereins der Eberbacher Schwimmbäder mit an, um das Bad fit für den Saisonstart zu machen.

Wie Vereinsvorsitzender Jens Thomson mitteilt, wurde während des dreistündigen Arbeitseinsatzes der Sand am Kinderspielplatz von Gras und Unkraut befreit und mit mehreren Schubkarrenfuhren neu aufgefüllt. In den Blumenbeeten rund um die Kinderbecken wurde Unkraut gejätet. Die Eingangsduschen zum Freibadbecken wurden ebenfalls frisch gestrichen. Arbeiten, so Thomson, die für das Bäderteam teils seit Jahren nicht alleine zu bewältigen seien. Nach der Arbeit lud das Bäderteam die Helfer zu einem Imbiss ins Kioskrestaurant des Hallenbads ein.

Offizielle Freibaderöffnung ist je nach Wetter voraussichtlich in der zweiten Maiwoche. Ob und welche Sonderaktion es zur Eröffnung geben wird, tüfteln die Stadtwerke derzeit noch aus.

Momentan sind noch Freibad-Saisonkarten zu ermäßigten Preisen bei den Stadtwerken in der Güterbahnhofstraße und über die Homepage der Stadtwerke erhältlich. Laut einem Sprecher der Stadtwerke fand das Angebot bislang regen Zuspruch. Der vergünstigte Saisonkarten-Vorverkauf läuft noch bis zum morgigen Freitag.