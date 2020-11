Um 11.11 Uhr eröffnete Udo Geisldörfer die Kampagne 2021 live auf Prunk.tv via YouTube-Video. Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Fasnacht findet statt! Nur diesmal anders – wie, das kündigen die drei Eberbacher Saalfasnachtsvereine mit ihrem ersten Auftritt in www.prunk.tv auf YouTube an:

Die Präsidenten der Karnevalsgesellschaft (KG) Kuckuck, der KG Urmel und des Clubs Eulenspiegel kündigen bis Aschermittwoch noch weitere Beiträge aus dem geheimen Filmstudio der Eberbacher Narren an – und Bürgermeister Peter Reichert hat brav den Karnevalisten seinen Rathausschlüssel ausgehändigt.

Sehen Sie sich’s an und folgen Sie der Einladung, einfach Spaß zu haben, denn Narren mit ihrer Kappe interessiert die Trübsal der Krone (Corona) nicht die Bohne! Und mit dem neuen Format wollen Eberbachs Traditionsfasnachter das Brauchtum auch in dieser gesundheitsgefährlichen Zeit am Leben erhalten.

Info: Hier geht es zum Prunk-TV-Kanal auf YouTube