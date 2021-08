Von Marcus Deschner

Eberbach. Am Samstag war Schluss mit der Personenschifffahrt in Eberbach – vorerst zumindest: an diesem Augusttag beendete Andreas Kappes mit zwei Rundfahrten auf dem Neckar eine Jahrzehnte lange Tradition. Um 24 Uhr ist der Versicherungsschutz für sein Ausflugsschiff abgelaufen. Die "Petra Kappes" liegt nun am Neckarlauer fest.

Eigenen Angaben zufolge bemüht sich Kappes derzeit, eine günstigere Assekuranz für das Schiff zu erhalten. Es muss das ganze Jahr über versichert sein, um betriebsfähig zu bleiben. Egal, ob es fährt oder nicht. Falls Kappes Erfolg hat, will er weiter an Wochenenden Fahrten anbieten, bis sich ein Käufer für das Boot findet. "Es steht definitiv zum Verkauf, das können Sie ruhig schreiben", betont Andreas Kappes kurz vor Beginn der zweitletzten Fahrt.

„Regelwidriges“ auf den letzten beiden Flussfahrten der „Petra Kappes“ unter besonders trübem Augusthimmel: verläuft der Begegnungsverkehr zweier Schiffe auf dem Neckar nicht rechts, sondern links aneinander vorbei, sind als Zeichen blaue Tafeln mit Licht zu setzen. Foto: Deschner

Bereits eine ganze Weile vor 14 Uhr haben sich Fahrgäste am Ufer eingefunden. Dort müssen sie sich wegen der Corona-Regeln mit Name, Wohnadresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen.

Kappes‘ Assistentin lässt sich einen Geimpften-, Genesenen- oder Getestetennachweis zeigen, ehe man die begehrte Fahrkarte bekommt. Elf Euro kostet für Erwachsene der neunzigminütige Trip. Um die 80 Personen können mitfahren, sagt Kappes. Kurz nach zwei wirft der Kapitän die beiden Motoren an. Dann wird direkt nach dem Ablegen gewendet, und gemütlich geht’s mit etwa 13 Stundenkilometern in Richtung Hirschhorn. Unter den Fahrgästen sind viele bekannte Gesichter, die vom (zumindest vorläufigen) Aus der Eberbacher Personenschifffahrt durch die Zeitung erfahren haben. Omas und Opas mit ihren Enkeln, einige Touristen sowie Fahrgäste aus der Umgebung.

Zwei Damen aus Schönbrunn möchten noch Verzehrgutscheine auf dem Schiff einlösen. Der Kuchen ist an diesem Nachmittag rasch vergriffen, Hefeweizen gibt’s hingegen noch reichlich.

Kapitän Andreas Kappes sucht noch nach günstigerem Versicherungsschutz. Foto: Marcus Deschner

Auf Höhe des an diesem Tag ziemlich leeren Schwimmbades ertönt aus den Bordlautsprechern Andreas Kappes‘ Stimme zur Begrüßung der Mitfahrenden. Immer wieder gibt er auf dem Kurs in Richtung Hessen Erläuterungen. So erfahren die Gäste bei der Gelita-Zentrale, dass es sich um einen der bedeutendsten Arbeitgeber Eberbachs handelt. Oder dass der Neckar der viertgrößte Nebenfluss des Rheins ist, in Schwenningen entspringt und in Mannheim mündet. Von seinen 362 Kilometern Länge sind über 200 schiffbar – von Plochingen bis zur Quadratestadt. Auch zur Ersheimer Kapelle weiß Käpt’n Kappes Wissenswertes zu berichten. Auf der Fahrt begegnen mehrere Frachtschiffe, die "regelwidrig" passiert werden. Das bedeutet, dass die Begegnung nicht im Rechtsverkehr, sondern genau andersherum verläuft.

Für die definitiv letzte Fahrt standen die Besucher Schlange. Foto: Marcus Deschner

Damit’s dabei nicht zu Missverständnissen kommt, müssen beide Schiffsführer am Steuerhaus blaue Tafeln setzen, in denen ein Licht blinkt. Kurz vor der Hirschhorner Schleuseneinfahrt wird über Steuerbord gedreht und es geht zurück auf die knapp zehn Kilometer lange Heimreise. Vor allem die Kinder erzählen begeistert, dass sie aus der Flussperspektive nicht nur Schwäne, Enten und Fischreiher, sondern sogar einen Eisvogel, einen Biber und einen Fuchs gesehen haben. Auch zwei am Ersheimer Ufer sitzende Angler mit Regenschirmen erwecken die Heiterkeit der Passagiere: "Die holen sich hier ihr Abendessen", sagt eine ältere Dame trocken. Um kurz nach halb vier wird wieder am Eberbacher Lauer festgemacht. Da steht schon wieder eine kleine Menschentraube, die auf die eine halbe Stunde später startende, dann endgültig letzte Tour wartet.

Andreas Kappes hatte bereits zuvor erwähnt, dass er dafür schon 30 Anmeldungen hat.

Nach dem Zeitungsbericht über seine Betriebsaufgabe hätten ihn einige geradezu "panikartig" angerufen und gebeten, noch mal dabei sein zu dürfen.