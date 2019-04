Der Film "End of Landschaft" zeigt Auswirkungen des zunehmenden Windradbaus in deutschen Landschaften wie hier bei der Hunsrück-Kreisstadt Simmern. Foto: Jörg Rehmann

Von Felix Hüll

Eberbach. Deutlicher Applaus beschließt die Vorführung des Jörg-Rehmann-Films "End of Landschaft - wie Deutschland das Gesicht verliert." Eberbachs CDU-Stadtverband hatte zu dessen Vorführung am Freitagabend ins Evangelische Gemeindehaus am Leopoldsplatz eingeladen. 125 Besucher zählte der Veranstalter. Ein Aktionsstand der Odenwälder Windkraftanlagengegner, ein Büffet mit Snacks und Getränken sowie das Angebot zum Gespräch mit CDU-Wahlkandidat(inn)en begleiteten den Filmabend.

Der Hunsrücker frei schaffende Filmemacher Jörg Rehmann lässt in seiner Dokumentation jene Leute ausführlich zu Wort kommen, die das Gefühl haben, ansonsten gar nicht mehr gehört zu werden, insbesondere nicht von den gewählten Vertretern ihres Landes. Im konkreten Fall ist das Hessen.

Der hier befindliche Teil des Odenwalds war eigentlich Ausgangspunkt für Rehmanns Dreh. Er zeigt, wie der Filmjournalist daheim im Hunsrück im Gespräch mit Freunden zu seinem Thema kommt. Was hat es mit geplanten 400 Windenergieanlagen in einem ländlichen Teil Hessens auf sich? Rehmann zeichnet in der Folge 2017/2018 auf, was sich in und um Erbach, Mossautal, Wald-Michelbach-Stillfüssel, Neckarsteinach-Grein und an anderen Orten (darunter Waldbrunn) geschieht und was Anwohner dort äußern.

Der Film, den laut einer Veröffentlichung von Rehmann bis Mai 2019 an die 20.000 Menschen gesehen haben sollen, zeigt Menschen, die in Eberbach dem einen oder anderen direkt aus der Nachbarschaft bekannt sein könnten: Alfred Wolf, Otto Morr, Landwirt Herbert Dörsam, Wassertechniker Michael Korb, NABU-Vorsitzende im Odenwaldkreis Martina Limprecht aus Fränkisch-Crumbach, die Olfener Psychotherapeutin Ingrid Meidinger, Johannes Derup von der FDP Beerfelden, der "Odenwald-Tipianer" Marc Freukes aus Grasellenbach, Ex-Odenwaldkreis-Landrat Horst Schnur oder der ehemalige CDU-Landrat des Kreises Bergstraße Matthias Wilkes erklären in die Kamera, welch Schindluder mit der noch intakten Naturlandschaft getrieben wird, wie sich Behörden, Landesregierung und selbst Gerichte über geltendes europäisches Natur- und Artenschutzrecht hinwegsetzten. Die Odenwald-Korrespondentin (u.a. SWR) und Bloggerin Friederike Kroitzsch schildert die Pläne der Wald besitzenden Herren von Baden aus Zwingenberg, neun bis zu zwölf Windräder bei Waldbrunn und Eberbach unterm Katzenbuckel zu errichten. Ex-Landrat Wilkes im Film: "Es ist ein Unding, dass Landschaft auf Kosten derer zerstört wird, die darin leben."

Ein Aktionsstand der Bürgerinitiative "Rettet den Odenwald" begleitete die Filmvorführung des Eberbacher CDU-Stadtverbandes. Fotos: Felix Hüll

Rehmann zeigt Experten, die den Versuch als Unsinn bewerten, von Deutschland aus das Weltklima und den planten durch immer mehr "uneffiziente" "subventionierte" Windräder retten zu wollen.

Die Professoren Niko Paech (Universität Siegen), Joachim Weimann (Uni Magdeburg) und Jürgen Hasse (ehem. Uni Frankfurt) ergänzen die mitgefilmte Demo-Rede des Sprechers der Bürgerinitiative "Rettet den Odenwald", Dr. Richard Leiner.

Mit Ausnahme eines norddeutschen Landrats zeigt Rehmann Vertreter gegenteiliger Ansichten nur als Zitate aus Internetfilmclips der drei Hessen Wissenschaftsministerin Angela Dorn, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide B 90/Grüne) sowie des CDU-Ministerpräsidenten Volker Bouffier und seines baden-württembergischen Amtskollegen Winfried Kretschmannn (Grüne). Wo in politischen TV-Magazinen meist die Passage zu sehen ist, wie eine Interviewanfrage abgelehnt wird, fehlt im Film der Hinweis darauf, ob der Filmemacher versucht hat, auch von dieser Seite eine von ihm selbst gedrehte direkte Stellungnahme einzuholen.

Die Zuschauer begrüßten Filmabend-Organisator Heiko Stumpf und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Georg Hellmuth. Fotos: Felix Hüll

Rehmann bettet seine Dokumentation der Aktivitäten in das Auge erfreuende Ansichten der Wälder, Wiesen, Hügel, malerisch wirkenden, in leichthügelige Landschaften eingebetteten Ortschaften mit roten Ziegeldächern, Fachwerk und Kirchen in der Dorfmitte.

Sichtlich berührt stehen die Zuschauer nach 105 Minuten dieses "Landschafts"-Erlebnisses auf. Viele verlassen gleich den Saal. Manche nutzen noch das Angebot der CDU-Wahlkandidaten, ins Gespräch zu kommen.

Vom Irrsinn einer falsch angepackten Energiewende, von fehlenden komplexen Strukturen zum Nutzen, Verbreiten, Speichern und eben sicheren Gewährleisten regenerativer Energien ist in den Diskussionsgrüppchen die Rede und vor allem immer wieder von der Zerstörung letzter verbleibender Naturlandschaften wie eben des bewahrenswerten Odenwaldes.