Von Peter Bayer

Eberbach. Sie stammt aus einer kleinen Stadt, von der Größe her vergleichbar mit Eberbach. Mit 13 Jahren ist Rojin (Name geändert) mit ihrem Bruder aus der Türkei geflohen. „Ich wollte nur Freiheit und in Frieden leben“, sagt die inzwischen 32-jährige Kurdin. Etwas, was sie in ihrer Heimat nicht konnte. „Es gibt keine kurdischen Schulen, keine Ärzte, wir mussten türkisch sprechen, hatten keine Freiheiten“, schildert sie die Situation der Kurden. In Eberbach hat sie eine neue Heimat gefunden, in der sie nicht mehr tagtäglich um ihr Leben fürchten muss, nur weil sie Kurdin ist.

Nicht so, wie in den Abenden ihrer Kindheit, die sie mit einem einzigen Gefühl verband: Angst. „Wir durften das Haus nicht verlassen, und dann waren immer wieder Schüsse zu hören“, erinnert sie sich. Warum, wusste sie damals nicht, heute schon: „Kurden wurden und werden getötet, nur weil sie Kurden sind“, klagt sie. Beim Feuerwerk in der Silvesternacht, zuckt sie auch heute noch zusammen, kommt die Erinnerung an die Schüsse von damals wieder hoch. Und dann hofft sie immer wieder aufs Neue, dass dieser sinnlose Krieg und die Anfeindungen endlich aufhören mögen.

Ein türkischer Freund, der in ihr so etwas wie eine Schwester sah, so gut verstanden sie sich, schrie sie eines Tages aus heiterem Himmel an „Du bist eine Terroristin, wir töten dich!“ Rojin fiel aus allen Wolken, konnte den plötzlichen Sinneswandel nicht verstehen. Auch in Eberbach bekam sie zu hören „Du bist Kurdin, du arbeitest mit der PKK zusammen“. Die Angst ist deshalb immer noch da.

Seit fast 20 Jahren lebt Rojin nun schon in Deutschland, hat einen deutschen Pass. Doch noch immer fragt sie sich „Was bin ich? Bin ich Kurdin? Bin ich Deutsche?“. „Vielleicht habe ich Angst, mir selbst eine Antwort zu geben“, sagt sie. Sie lebt hier, ist hier zuhause. Aber: „Bin ich wirklich hier zuhause?“ Solange sie noch immer als Ausländerin gesehen wird, fällt es ihr schwer. „Aus Sicht der Deutschen werde ich wohl nie eine richtige Deutsche sein“, ist sie überzeugt. Was in erster Linie nicht an ihrer Sprache, sondern an ihrem Aussehen liegt. „Wenn ich gefragt werde, aus welchem Land ich komme und sage aus Deutschland, ernte ich ungläubige Blicke“, schildert sie.

Vier Jahre hat es gedauert, bis sie in Deutschland als politischer Flüchtling anerkannt wurde. Die Alternative zur Flucht wäre gewesen, ihre Herkunft zu verleugnen, sich einen anderen Namen zuzulegen und als „Türkin“ dort weiter zu leben. „Wir sollten unser Dorf gegen die PKK schützen“, erinnert sie sich. Wer sich weigerte, musste das Dorf verlassen. Rojin tat es, hat als 13-jähriges Mädchen nicht nur – wie viele andere auch – den Schritt in eine neue Stadt, sondern sogar in ein neues, fremdes Land gewagt.

Alle Brücken in die Heimat konnte Rojin nicht abbrechen. Wenn sie hin und wieder in die Türkei fliegt, um ihre Verwandten zu sehen, hat sie dabei immer ein mulmiges Gefühl.

Die junge Frau informiert sich im Internet, was derzeit in der Türkei oder Syrien geschieht, sagt sie. Es seien immer wieder Meldungen über Gräueltaten, die ihr dabei die Tränen in die Augen treiben würden. So als am 12. Oktober eine kurdische Politikerin in Syrien von der türkischen Polizei erschossen worden sei. „Sie lag am Boden und der Polizist zielte mit dem Gewehr auf sie“, schildert Rojin fassungslos. Oder als ein 75-jähriger Kurde in einem türkischen Krankenhaus im Gesicht blutig geschlagen worden sei, weil er sich mit seiner Frau in ihrer Sprache unterhielt.

Es gibt 60 Millionen Kurden, aber kein Land, klagt Rojin. Sie wünscht sich Frieden für alle, auch wenn es den wohl nie geben werde. „Ich wünsche mir, in einem Land zu leben, wo ich sagen kann wer ich bin und wo ich herkomme, ohne Schwierigkeiten zu bekommen.“

Die derzeitige Waffenruhe in Syrien kann sie nicht wirklich beruhigen. Nur all zu oft seien solche Vereinbarungen gebrochen worden. „Dann werden die Tötungen und Vertreibungen wieder losgehen“, fürchtet sie. Leidtragende werden einmal mehr Unschuldige sein. Wenn sie Bilder von sterbenden Kindern sieht, kann sie die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie stellt sich dann vor, es könnten ihre eigenen Kinder sein. Und ist froh, dem Schrecken entronnen zu sein.