Von Felix Hüll

Eberbach/Thonon-les-Bains. Eberbachs Partnerstadt am Genfer See erlebt einen Wechsel in der Spitze der Kommune: Auf den ausscheidenden Bürgermeister Jean Denais folgt Christophe Arminjon von der Liste "Reussir Thonon" (etwa: "Thonon gewinnt").

Dies ist das Ergebnis der zweiten Runde der französischen Kommunalwahlen. Über deren Ergebnisse konnte man sich in Eberbach auf den Webseiten der Zeitung Le Monde und des Fernsehsenders France 3 informieren.

Die Kommunalwahlen waren wegen der Corona-Pandemie um drei Monate aufgeschoben worden, nachdem ein erster Wahlgang am 15. März erfolgte und der für 22. März vorgesehene zweite Wahlgang nach dem Corona-Lockdown nicht mehr stattfand.

Als Thonons neu gewählte Stadträte vermelden die Internetseiten von Le Monde und France-Info folgende Namen: Für die Liste "Reussir Thonon" (29 Sitze) Christophe Arminjon, Brigitte Jacquesson, Richard Baud, Isabelle Place-Marcoz, Jean-Claude Terrier, Emily Groppi, Jean-Marc Brechotte, Brigitte Moulin, René Garcin, Carine De La Iglesia, Gérard Bastian, Nicole Jaillet, Philippe Lahotte, Sylvie Setti, Mustapha Goktekin, Cassandra Wainhouse, Michel Ellena, Katia Bacon, Jean Dorcier, Karine Birraux, Jean-Pierre Favrat, Deborah Verdier, Patrick Tissut, Sylvie Covac, Joël Anne, Catherine Perrrin, François Nalborczyk, Véronique Vulliez und Serge Delsante, für die Liste "Nouvelle Ère" (fünf Sitze) Jean-Baptiste Baud, Sophie Parra D'Andert, Thomas Barnet, Marie-Jo Guignard-Detruche und Marc-Antoine Grando, sowie für die Liste "On aime Thonon" (fünf Sitze) Franck Dalibard, Mélanie Desfougeres, Jean-Louis Escoffier, Astrid Baud-Roche und Quentin Duvocelle. (fhs)

Auch in Thonon-les-Bains zeigte sich eine historisch niedrige Wahlbeteiligung wie vielerorts in Frankreich: Mit gerade mal 8274 Wählern von 23.174 in die Wählerlisten in Thonon Eingetragenen (unter den 35.132 Einwohnern) beteiligten sich nur 35,7 Prozent an dem Urnengang, 14.900 Wähler (64,3 Prozent) stimmten am Sonntag in Thonon nicht mit ab.

Die 39 Plätze im Stadtrat von Thonon verteilen sich wie folgt: 29 Sitze erzielt "Reussir Thonon" von Christophe Arminjon, auf die 48,4 Prozent der Stimmen (3812 Einzelstimmen) entfielen. Ihnen folgt die Liste "Nouvelle Ère" mit Jean-Baptiste Baud an der Spitze. Sie kommen auf 27,4 Prozent bei 2159 Stimmen und erhalten dafür fünf Sitze im Stadtrat. Für die Liste "On aime Thonon" mit Franck Dalibard gab es 24,3 Prozent bei 1912 Stimmen und ebenfalls fünf Mandate.

Thonons Bürgermeister seit 1995, Jean Denais (64), war aus "persönlichen und familiären Gründen" nicht mehr zur Wahl 2020 angetreten. Ihm wird nun mit Christophe Arminjon der Wahlsieger vom Sonntag nachfolgen.